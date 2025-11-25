Як правильно готувати язик — класичний рецепт з фото та покрокове приготування

Як правильно готувати язик — святкова страва з делікатесу
Цей делікатес завжди виглядає святково й викликає справжнє захоплення, коли подається до столу. Правильно приготований язик виходить м’яким, соковитим та з ніжним вершковим ароматом. Поєднання грибів, спецій і делікатної текстури робить цю страву універсальною як для родинної вечері, так і для особливих подій.
Вам знадобиться:
- язик — 1 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- олія — 30 мл.;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- мускатний горіх — 0,5 ч. л.;
- вершки — 200 мл.;
- гриби білі — 2 шт. або печериці — 150 г.
Спосіб приготування
Відварити язик у підсоленій воді до м’якості, зняти шкірку та залишити охолонути.
Нарізати цибулю та підготувати гриби, обсмажити їх на олії до м’якості та легкого золотистого відтінку, додати подрібнений часник і прогріти до виразного аромату.
Додати сіль, перець і мускатний горіх, перемішати та додати вершки, довівши соус до легкого кипіння.
Нарізаний язик покласти в соус, прогріти кілька хвилин, щоб він увібрав смак грибів і спецій.
Зняти страву з вогню, дати їй трохи настоятися та подавати гарячою як самостійну страву або з улюбленим гарніром.
