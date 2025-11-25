Як правильно готувати язик — класичний рецепт з фото та покрокове приготування

Закуска з язиком. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей делікатес завжди виглядає святково й викликає справжнє захоплення, коли подається до столу. Правильно приготований язик виходить м’яким, соковитим та з ніжним вершковим ароматом. Поєднання грибів, спецій і делікатної текстури робить цю страву універсальною як для родинної вечері, так і для особливих подій.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

язик — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

олія — 30 мл.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

мускатний горіх — 0,5 ч. л.;

вершки — 200 мл.;

гриби білі — 2 шт. або печериці — 150 г.

Спосіб приготування

Відварити язик у підсоленій воді до м’якості, зняти шкірку та залишити охолонути.

Гриби та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізати цибулю та підготувати гриби, обсмажити їх на олії до м’якості та легкого золотистого відтінку, додати подрібнений часник і прогріти до виразного аромату.

Шматочки язика. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сіль, перець і мускатний горіх, перемішати та додати вершки, довівши соус до легкого кипіння.

Язик в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізаний язик покласти в соус, прогріти кілька хвилин, щоб він увібрав смак грибів і спецій.

Язик в соусі на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Зняти страву з вогню, дати їй трохи настоятися та подавати гарячою як самостійну страву або з улюбленим гарніром.

