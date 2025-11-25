Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Як правильно готувати язик — святкова страва з делікатесу

Як правильно готувати язик — святкова страва з делікатесу

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 15:04
Оновлено: 13:16
Як правильно готувати язик — класичний рецепт з фото та покрокове приготування
Закуска з язиком. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей делікатес завжди виглядає святково й викликає справжнє захоплення, коли подається до столу. Правильно приготований язик виходить м’яким, соковитим та з ніжним вершковим ароматом. Поєднання грибів, спецій і делікатної текстури робить цю страву універсальною як для родинної вечері, так і для особливих подій.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • язик — 1 кг;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • олія — 30 мл.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • мускатний горіх — 0,5 ч. л.;
  • вершки — 200 мл.;
  • гриби білі — 2 шт. або печериці — 150 г.

Спосіб приготування

Відварити язик у підсоленій воді до м’якості, зняти шкірку та залишити охолонути. 

рецепт закуски з язика
Гриби та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізати цибулю та підготувати гриби, обсмажити їх на олії до м’якості та легкого золотистого відтінку, додати подрібнений часник і прогріти до виразного аромату. 

скільки варити язик
Шматочки язика. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сіль, перець і мускатний горіх, перемішати та додати вершки, довівши соус до легкого кипіння.

рецепт страви з язика на свято
Язик в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізаний язик покласти в соус, прогріти кілька хвилин, щоб він увібрав смак грибів і спецій. 

простий рецепт язика в соусі
Язик в соусі на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Зняти страву з вогню, дати їй трохи настоятися та подавати гарячою як самостійну страву або з улюбленим гарніром.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день. 

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів. 

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Дуже смачні та соковиті рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти. 

Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів. 

рецепт мова жульєн Що приготувати на Новий рік закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації