Как правильно готовить язык — классический рецепт с фото и пошаговое приготовление

Закуска с языком. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот деликатес всегда выглядит празднично и вызывает настоящий восторг, когда подается к столу. Правильно приготовленный язык получается мягким, сочным и с нежным сливочным ароматом. Сочетание грибов, специй и деликатной текстуры делает это блюдо универсальным как для семейного ужина, так и для особых событий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

язык — 1 кг;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

масло — 30 мл.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

мускатный орех — 0,5 ч. л.;

сливки — 200 мл.;

грибы белые — 2 шт. или шампиньоны — 150 г.

Способ приготовления

Отварить язык в подсоленной воде до мягкости, снять кожуру и оставить остыть.

Грибы и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезать лук и подготовить грибы, обжарить их на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка, добавить измельченный чеснок и прогреть до выразительного аромата.

Кусочки языка. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соль, перец и мускатный орех, перемешать и добавить сливки, доведя соус до лёгкого кипения.

Язык в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезанный язык положить в соус, прогреть несколько минут, чтобы он впитал вкус грибов и специй.

Язык в соусе на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Снять блюдо с огня, дать ему немного настояться и подавать горячим как самостоятельное блюдо или с любимым гарниром.

