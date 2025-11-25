Видео
Видео

Главная Вкус Как правильно готовить язык — праздничное блюдо из деликатеса

Как правильно готовить язык — праздничное блюдо из деликатеса

Дата публикации 25 ноября 2025 15:04
обновлено: 13:16
Как правильно готовить язык — классический рецепт с фото и пошаговое приготовление
Закуска с языком. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот деликатес всегда выглядит празднично и вызывает настоящий восторг, когда подается к столу. Правильно приготовленный язык получается мягким, сочным и с нежным сливочным ароматом. Сочетание грибов, специй и деликатной текстуры делает это блюдо универсальным как для семейного ужина, так и для особых событий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • язык — 1 кг;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • масло — 30 мл.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • мускатный орех — 0,5 ч. л.;
  • сливки — 200 мл.;
  • грибы белые — 2 шт. или шампиньоны — 150 г.

Способ приготовления

Отварить язык в подсоленной воде до мягкости, снять кожуру и оставить остыть.

рецепт закуски з язика
Грибы и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезать лук и подготовить грибы, обжарить их на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка, добавить измельченный чеснок и прогреть до выразительного аромата.

скільки варити язик
Кусочки языка. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соль, перец и мускатный орех, перемешать и добавить сливки, доведя соус до лёгкого кипения.

рецепт страви з язика на свято
Язык в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезанный язык положить в соус, прогреть несколько минут, чтобы он впитал вкус грибов и специй.

простий рецепт язика в соусі
Язык в соусе на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Снять блюдо с огня, дать ему немного настояться и подавать горячим как самостоятельное блюдо или с любимым гарниром.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени

Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или каждый день.

Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.

Вкусный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Очень вкусные и сочные рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети.

Рецепт фирменной намазки №1 — на завтрак для бутербродов.

рецепт язык жульен Что приготовить на Новый год закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
