Цвіт бузини. Фото: Pexels

Цвіт бузини цінують за його аромат, ніжний смак і корисні властивості, але щоб зберегти все це на зиму, важливо правильно його заготовити. Неправильне сушіння може знищити і аромат, і користь рослини. У цьому матеріалі розглянемо прості способи, які допоможуть зберегти бузину максимально якісною — від збору до готової сировини для чаю та домашніх рецептів.

Рецепт опублікували Vikna.tv, передає Новини.LIVE.

Як правильно сушити цвіт бузини: покрокова інструкція

Цвіт бузини — це не просто ароматна весняна рослина, а справжня природна сировина для чаю, сиропів і домашніх заготовок. Щоб зберегти його користь, аромат і колір, важливо правильно зібрати та висушити суцвіття. Успішна заготівля залежить від часу збору, умов сушіння та правильного зберігання.

Квіти бузини. Фото: Pexels

Як правильно збирати цвіт бузини

Збирати бузину потрібно в період повного цвітіння, коли суцвіття вже розкриті, але ще не почали в’янути. Найкраще робити це в суху сонячну погоду, після того як зникне ранкова роса. Вологі квіти швидко темніють і втрачають якість, тому важливо обирати правильний момент. Також варто уникати місць біля доріг і промислових зон.

Як сушити цвіт бузини

Найпростіший спосіб — природне сушіння. Суцвіття розкладають тонким шаром у тіні, в добре провітрюваному місці, або підвішують невеликими пучками квітами донизу. Важливо уникати прямих сонячних променів, щоб не втратити аромат і корисні речовини.

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Також можна скористатися духовкою. Температура має бути мінімальною, не вище 40 ºC, а дверцята — злегка відчинені, щоб виходила волога. Це прискорює процес, але потребує уважності.

Готові квіти стають ламкими, легко відділяються від гілочок і мають зберігати природний світлий відтінок.

Як зберігати сушену бузину

Після сушіння суцвіття очищають від зайвих гілочок і зберігають у скляних банках або паперових пакетах у сухому темному місці. Так вони довго зберігають аромат і користь.

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