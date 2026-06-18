Цветы бузины. Фото: Pexels

Цветы бузины ценятся за их аромат, нежный вкус и полезные свойства, но чтобы сохранить всё это на зиму, важно правильно их заготовить. Неправильная сушка может уничтожить и аромат, и полезные свойства растения. В этой статье рассмотрим простые способы, которые помогут сохранить бузину в наилучшем качестве — от сбора до готового сырья для чая и домашних рецептов.

Рецепт опубликовал Vikna.tv, передает Новини.LIVE.

Как правильно сушить цветы бузины: пошаговая инструкция

Цвет бузины — это не просто ароматное весеннее растение, а настоящее природное сырье для чая, сиропов и домашних заготовок. Чтобы сохранить его полезные свойства, аромат и цвет, важно правильно собрать и высушить соцветия. Успешная заготовка зависит от времени сбора, условий сушки и правильного хранения.

Цветы бузины. Фото: Pexels

Как правильно собирать цветы бузины

Собирать бузину нужно в период полного цветения, когда соцветия уже раскрылись, но ещё не начали увядать. Лучше всего делать это в сухую солнечную погоду, после того как исчезнет утренняя роса. Влажные цветы быстро темнеют и теряют качество, поэтому важно выбрать правильный момент. Также стоит избегать мест возле дорог и промышленных зон.

Как сушить цветы бузины

Самый простой способ — естественная сушка. Соцветия раскладывают тонким слоем в тени, в хорошо проветриваемом месте, или подвешивают небольшими пучками цветами вниз. Важно избегать прямых солнечных лучей, чтобы не потерять аромат и полезные вещества.

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Также можно воспользоваться духовкой. Температура должна быть минимальной, не выше 40 ºC, а дверца — слегка приоткрыта, чтобы выходила влага. Это ускоряет процесс, но требует внимательности.

Готовые цветы становятся ломкими, легко отделяются от веточек и должны сохранять естественный светлый оттенок.

Как хранить сушеную бузину

После сушки соцветия очищают от лишних веточек и хранят в стеклянных банках или бумажных пакетах в сухом темном месте. Так они долго сохраняют аромат и полезные свойства.

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