Не бурьян, а золото: полезный напиток с бузиной на лето
Дата публикации 1 июня 2026 14:44
Напиток с бузиной. Фото: gospodynka.com.ua
Этот напиток из бузины — настоящая летняя классика, которую легко приготовить дома. Ароматные цветы, цитрус и мята создают освежающий вкус, напоминающий о теплых днях даже зимой. Заготовка получается универсальной — ее можно пить как холодной, так и теплой.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цвет бузины — 3-4 шапочки;
- лимон или апельсин — 1 шт.;
- мята — 1 веточка (по желанию);
- вода — 3 л.;
- сахар — 120 г;
- лимонная кислота — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
- Бузину аккуратно промыть и выложить в чистые банки.
- Добавить кусочки лимона или апельсина и, по желанию, мяту.
- Отдельно приготовить сироп: в воде растворить сахар и лимонную кислоту, довести до кипения.
- Горячим сиропом залить банки с бузиной и фруктами.
- Закрыть стерильными крышками, перевернуть вверх дном и хорошо утеплить до полного остывания.
