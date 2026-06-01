Главная Вкус Не бурьян, а золото: полезный напиток с бузиной на лето

Дата публикации 1 июня 2026 14:44
Напиток с бузиной. Фото: gospodynka.com.ua

Этот напиток из бузины — настоящая летняя классика, которую легко приготовить дома. Ароматные цветы, цитрус и мята создают освежающий вкус, напоминающий о теплых днях даже зимой. Заготовка получается универсальной — ее можно пить как холодной, так и теплой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • цвет бузины — 3-4 шапочки;
  • лимон или апельсин — 1 шт.;
  • мята — 1 веточка (по желанию);
  • вода — 3 л.;
  • сахар — 120 г;
  • лимонная кислота — 0,5 ч. л.
Цветы бузины. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Бузину аккуратно промыть и выложить в чистые банки.
  2. Добавить кусочки лимона или апельсина и, по желанию, мяту.
  3. Отдельно приготовить сироп: в воде растворить сахар и лимонную кислоту, довести до кипения.
  4. Горячим сиропом залить банки с бузиной и фруктами.
  5. Закрыть стерильными крышками, перевернуть вверх дном и хорошо утеплить до полного остывания.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
