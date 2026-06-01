Не бурьян, а золото: полезный напиток с бузиной на лето

Напиток с бузиной. Фото: gospodynka.com.ua

Этот напиток из бузины — настоящая летняя классика, которую легко приготовить дома. Ароматные цветы, цитрус и мята создают освежающий вкус, напоминающий о теплых днях даже зимой. Заготовка получается универсальной — ее можно пить как холодной, так и теплой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

цвет бузины — 3-4 шапочки;

лимон или апельсин — 1 шт.;

мята — 1 веточка (по желанию);

вода — 3 л.;

сахар — 120 г;

лимонная кислота — 0,5 ч. л.

Цветы бузины. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Бузину аккуратно промыть и выложить в чистые банки. Добавить кусочки лимона или апельсина и, по желанию, мяту. Отдельно приготовить сироп: в воде растворить сахар и лимонную кислоту, довести до кипения. Горячим сиропом залить банки с бузиной и фруктами. Закрыть стерильными крышками, перевернуть вверх дном и хорошо утеплить до полного остывания.

