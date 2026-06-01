Головна Смак Не бурʼян, а золото: корисний напій з бузиною на літо

Дата публікації: 1 червня 2026 14:44
Напій з бузиною. Фото: gospodynka.com.ua

Цей напій з бузини — справжня літня класика, яку легко приготувати вдома. Ароматні квіти, цитрус і м’ята створюють освіжаючий смак, що нагадує про теплі дні навіть узимку. Заготовка виходить універсальною — її можна пити як холодною, так і теплою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • цвіт бузини — 3–4 шапочки;
  • лимон або апельсин — 1 шт.;
  • м’ята — 1 гілочка (за бажанням);
  • вода — 3 л.;
  • цукор — 120 г;
  • лимонна кислота — 0,5 ч. л.
Квіти бузини. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Бузину акуратно промити та викласти у чисті банки.
  2. Додати шматочки лимона або апельсина та, за бажанням, м’яту.
  3. Окремо приготувати сироп: у воді розчинити цукор і лимонну кислоту, довести до кипіння.
  4. Гарячим сиропом залити банки з бузиною та фруктами.
  5. Закрити стерильними кришками, перевернути догори дном і добре утеплити до повного охолодження.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
