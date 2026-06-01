Не бурʼян, а золото: корисний напій з бузиною на літо
Дата публікації: 1 червня 2026 14:44
Цей напій з бузини — справжня літня класика, яку легко приготувати вдома. Ароматні квіти, цитрус і м’ята створюють освіжаючий смак, що нагадує про теплі дні навіть узимку. Заготовка виходить універсальною — її можна пити як холодною, так і теплою.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цвіт бузини — 3–4 шапочки;
- лимон або апельсин — 1 шт.;
- м’ята — 1 гілочка (за бажанням);
- вода — 3 л.;
- цукор — 120 г;
- лимонна кислота — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
- Бузину акуратно промити та викласти у чисті банки.
- Додати шматочки лимона або апельсина та, за бажанням, м’яту.
- Окремо приготувати сироп: у воді розчинити цукор і лимонну кислоту, довести до кипіння.
- Гарячим сиропом залити банки з бузиною та фруктами.
- Закрити стерильними кришками, перевернути догори дном і добре утеплити до повного охолодження.
