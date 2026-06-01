Не бурʼян, а золото: корисний напій з бузиною на літо

Напій з бузиною. Фото: gospodynka.com.ua

Цей напій з бузини — справжня літня класика, яку легко приготувати вдома. Ароматні квіти, цитрус і м’ята створюють освіжаючий смак, що нагадує про теплі дні навіть узимку. Заготовка виходить універсальною — її можна пити як холодною, так і теплою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цвіт бузини — 3–4 шапочки;

лимон або апельсин — 1 шт.;

м’ята — 1 гілочка (за бажанням);

вода — 3 л.;

цукор — 120 г;

лимонна кислота — 0,5 ч. л.

Квіти бузини. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Бузину акуратно промити та викласти у чисті банки. Додати шматочки лимона або апельсина та, за бажанням, м’яту. Окремо приготувати сироп: у воді розчинити цукор і лимонну кислоту, довести до кипіння. Гарячим сиропом залити банки з бузиною та фруктами. Закрити стерильними кришками, перевернути догори дном і добре утеплити до повного охолодження.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".