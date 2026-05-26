Кінський каштан: як правильно збирати та готувати лікувальний чай
Дата публікації: 26 травня 2026 01:04
Гілка каштана.
Чай із квітів кінського каштана — це легкий трав’яний напій, який готують із сушеної сировини та окропу. Він має м’який смак і традиційно використовується як домашній настій. Важливо правильно заварювати квіти, щоб зберегти їхні властивості та аромат. Такий чай зазвичай вживають курсами та у помірній кількості після їжі.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сушені квіти кінського каштана — 1 ч. л.;
- окріп — 200 мл.
Спосіб приготування
- Сушені квіти каштана покласти у чашку або заварник.
- Залити окропом і накрити кришкою.
- Настоювати приблизно 15 хвилин.
- Процідити готовий чай через сито або марлю.
- Вживати по 1 чашці на день після їди курсом 10–14 днів.
