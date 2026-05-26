Кінський каштан: як правильно збирати та готувати лікувальний чай

Гілка каштана. Фото: smakuiemo.com.ua

Чай із квітів кінського каштана — це легкий трав’яний напій, який готують із сушеної сировини та окропу. Він має м’який смак і традиційно використовується як домашній настій. Важливо правильно заварювати квіти, щоб зберегти їхні властивості та аромат. Такий чай зазвичай вживають курсами та у помірній кількості після їжі.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сушені квіти кінського каштана — 1 ч. л.;

окріп — 200 мл.

Квіти каштана. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Сушені квіти каштана покласти у чашку або заварник. Залити окропом і накрити кришкою. Настоювати приблизно 15 хвилин. Процідити готовий чай через сито або марлю. Вживати по 1 чашці на день після їди курсом 10–14 днів.

