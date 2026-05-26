Конский каштан: как правильно собирать и готовить лечебный чай

Чай из цветов конского каштана — это легкий травяной напиток, который готовят из сушеного сырья и кипятка. Он имеет мягкий вкус и традиционно используется как домашний настой. Важно правильно заваривать цветы, чтобы сохранить их свойства и аромат. Такой чай обычно употребляют курсами и в умеренном количестве после еды.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сушеные цветы конского каштана — 1 ч. л.;

кипяток — 200 мл.

Способ приготовления

Сушеные цветы каштана положить в чашку или заварник. Залить кипятком и накрыть крышкой. Настаивать примерно 15 минут. Процедить готовый чай через сито или марлю. Употреблять по 1 чашке в день после еды курсом 10-14 дней.

