Конский каштан: как правильно собирать и готовить лечебный чай
Чай из цветов конского каштана — это легкий травяной напиток, который готовят из сушеного сырья и кипятка. Он имеет мягкий вкус и традиционно используется как домашний настой. Важно правильно заваривать цветы, чтобы сохранить их свойства и аромат. Такой чай обычно употребляют курсами и в умеренном количестве после еды.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сушеные цветы конского каштана — 1 ч. л.;
- кипяток — 200 мл.
Способ приготовления
- Сушеные цветы каштана положить в чашку или заварник.
- Залить кипятком и накрыть крышкой.
- Настаивать примерно 15 минут.
- Процедить готовый чай через сито или марлю.
- Употреблять по 1 чашке в день после еды курсом 10-14 дней.
