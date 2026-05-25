Золотая настойка для сосудов из цветов каштана: рецепт от Карпатской травницы Лилии Единак

Цветы каштана. Фото: smakuiemo.com.ua

Цветы каштана издавна использовали в народных рецептах, а такая настойка считается одной из самых известных домашних заготовок. Готовится она очень просто — только из цветов и водки, без сложных ингредиентов. После настаивания напиток приобретает красивый золотистый цвет и насыщенный аромат. Именно такие рецепты много лет передаются в семьях и остаются популярными и сегодня.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

цветы каштана — 1 литровая банка;

водка или спирт, разведенный 1:1 — примерно 1 л.

Цветущий каштан. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Цветы каштана перебрать, по желанию быстро промыть и хорошо обсушить. Наполнить стеклянную банку цветами почти доверху, не утрамбовывая. Залить водкой или разведенным спиртом так, чтобы жидкость полностью покрывала цветы. Плотно закрыть банку и оставить в темном прохладном месте на 3-4 недели. Время от времени банку осторожно встряхивать. Готовую настойку процедить и перелить в чистую бутылку для хранения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов

Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.

Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.

Читайте также:

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.

Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".