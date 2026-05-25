Настойка для сосудов из цветов каштана: рецепт от Карпатской травницы

Дата публикации 25 мая 2026 14:44
Золотая настойка для сосудов из цветов каштана: рецепт от Карпатской травницы Лилии Единак
Цветы каштана. Фото: smakuiemo.com.ua

Цветы каштана издавна использовали в народных рецептах, а такая настойка считается одной из самых известных домашних заготовок. Готовится она очень просто — только из цветов и водки, без сложных ингредиентов. После настаивания напиток приобретает красивый золотистый цвет и насыщенный аромат. Именно такие рецепты много лет передаются в семьях и остаются популярными и сегодня.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • цветы каштана — 1 литровая банка;
  • водка или спирт, разведенный 1:1 — примерно 1 л.
Цветущий каштан. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Цветы каштана перебрать, по желанию быстро промыть и хорошо обсушить.
  2. Наполнить стеклянную банку цветами почти доверху, не утрамбовывая.
  3. Залить водкой или разведенным спиртом так, чтобы жидкость полностью покрывала цветы.
  4. Плотно закрыть банку и оставить в темном прохладном месте на 3-4 недели.
  5. Время от времени банку осторожно встряхивать.
  6. Готовую настойку процедить и перелить в чистую бутылку для хранения.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
