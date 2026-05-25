Золотая настойка для сосудов из цветов каштана: рецепт от Карпатской травницы Лилии Единак

Настойка для сосудов из цветов каштана: рецепт от Карпатской травницы
Цветы каштана издавна использовали в народных рецептах, а такая настойка считается одной из самых известных домашних заготовок. Готовится она очень просто — только из цветов и водки, без сложных ингредиентов. После настаивания напиток приобретает красивый золотистый цвет и насыщенный аромат. Именно такие рецепты много лет передаются в семьях и остаются популярными и сегодня.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цветы каштана — 1 литровая банка;
- водка или спирт, разведенный 1:1 — примерно 1 л.
Способ приготовления
- Цветы каштана перебрать, по желанию быстро промыть и хорошо обсушить.
- Наполнить стеклянную банку цветами почти доверху, не утрамбовывая.
- Залить водкой или разведенным спиртом так, чтобы жидкость полностью покрывала цветы.
- Плотно закрыть банку и оставить в темном прохладном месте на 3-4 недели.
- Время от времени банку осторожно встряхивать.
- Готовую настойку процедить и перелить в чистую бутылку для хранения.
