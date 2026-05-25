Золота настоянка для судин з квітів каштану: рецепт від Карпатської травниці Лілії Єдинак

Квіти каштану. Фото: smakuiemo.com.ua

Квіти каштану здавна використовували у народних рецептах, а така настоянка вважається однією з найвідоміших домашніх заготовок. Готується вона дуже просто — лише з квітів і горілки, без складних інгредієнтів. Після настоювання напій набуває красивого золотистого кольору та насиченого аромату. Саме такі рецепти багато років передаються в родинах і залишаються популярними й сьогодні.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

квіти каштану — 1 літрова банка.;

горілка або спирт, розведений 1:1 — приблизно 1 л.

Квітучий каштан. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Квіти каштану перебрати, за бажанням швидко промити та добре обсушити. Наповнити скляну банку квітами майже доверху, не утрамбовуючи. Залити горілкою або розведеним спиртом так, щоб рідина повністю покривала квіти. Щільно закрити банку та залишити у темному прохолодному місці на 3–4 тижні. Час від часу банку обережно струшувати. Готову настоянку процідити та перелити у чисту пляшку для зберігання.

