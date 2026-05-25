Золота настоянка для судин з квітів каштану: рецепт від Карпатської травниці Лілії Єдинак

Настоянка для судин з квітів каштану: рецепт від Карпатської травниці
Квіти каштану здавна використовували у народних рецептах, а така настоянка вважається однією з найвідоміших домашніх заготовок. Готується вона дуже просто — лише з квітів і горілки, без складних інгредієнтів. Після настоювання напій набуває красивого золотистого кольору та насиченого аромату. Саме такі рецепти багато років передаються в родинах і залишаються популярними й сьогодні.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- квіти каштану — 1 літрова банка.;
- горілка або спирт, розведений 1:1 — приблизно 1 л.
Спосіб приготування
- Квіти каштану перебрати, за бажанням швидко промити та добре обсушити.
- Наповнити скляну банку квітами майже доверху, не утрамбовуючи.
- Залити горілкою або розведеним спиртом так, щоб рідина повністю покривала квіти.
- Щільно закрити банку та залишити у темному прохолодному місці на 3–4 тижні.
- Час від часу банку обережно струшувати.
- Готову настоянку процідити та перелити у чисту пляшку для зберігання.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.
Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".