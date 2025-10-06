Як приготувати буряк за 12 хвилин у мікрохвильовці — швидкий рецепт

Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк зазвичай вариться понад 2 години, але є спосіб приготувати його всього за 12 хвилин. Завдяки простому лайфхаку з пакетом у мікрохвильовці ви отримаєте соковитий і ніжний овоч, ідеальний для салатів та гарнірів. Це справжня знахідка для зайнятих господинь.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

буряк середнього розміру — 3 шт. (приблизно по 200 г кожен);

щільний пакет для запікання або харчовий пакет;

зубочистка;

мікрохвильова піч.

Спосіб приготування

Буряк ретельно помити, не очищаючи шкірку, і скласти у пакет для запікання. Зав’язати край вузликом, залишивши трохи простору для циркуляції пари.

Буряк та зубочистка. Фото: smachnenke.com.ua

Зробити приблизно 10 проколів зубочисткою у різних місцях пакета, щоб пара мала вихід. Це дозволить овочу готуватися рівномірно й не створить надлишкового тиску. Покласти пакет із буряком на тарілку, накрити кришкою й поставити в мікрохвильову піч. Виставити таймер на 12 хвилин при середній потужності.

Буряки в пакеті. Фото: smachnenke.com.ua

Після сигналу перевірити готовність зубочисткою — вона легко входить у серцевину. Буряк залишиться м’яким, соковитим та яскраво-червоним. Цей лайфхак дозволяє заощадити час і назавжди забути про довге варіння овочів на плиті. Такий буряк можна використовувати для салатів, вінегретів чи гарнірів.

