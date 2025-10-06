Відео
Головна Смак Як приготувати буряк за 12 хвилин — простий лайфхак для господинь

Як приготувати буряк за 12 хвилин — простий лайфхак для господинь

Дата публікації: 6 жовтня 2025 01:04
Як приготувати буряк за 12 хвилин у мікрохвильовці — швидкий рецепт
Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк зазвичай вариться понад 2 години, але є спосіб приготувати його всього за 12 хвилин. Завдяки простому лайфхаку з пакетом у мікрохвильовці ви отримаєте соковитий і ніжний овоч, ідеальний для салатів та гарнірів. Це справжня знахідка для зайнятих господинь. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк середнього розміру — 3 шт. (приблизно по 200 г кожен);
  • щільний пакет для запікання або харчовий пакет;
  • зубочистка;
  • мікрохвильова піч.

Спосіб приготування

Буряк ретельно помити, не очищаючи шкірку, і скласти у пакет для запікання. Зав’язати край вузликом, залишивши трохи простору для циркуляції пари.

як зварити буряк в мікрохвильовій пічі
Буряк та зубочистка. Фото: smachnenke.com.ua

Зробити приблизно 10 проколів зубочисткою у різних місцях пакета, щоб пара мала вихід. Це дозволить овочу готуватися рівномірно й не створить надлишкового тиску. Покласти пакет із буряком на тарілку, накрити кришкою й поставити в мікрохвильову піч. Виставити таймер на 12 хвилин при середній потужності.

як швидко зварити буряк
Буряки в пакеті. Фото: smachnenke.com.ua

Після сигналу перевірити готовність зубочисткою — вона легко входить у серцевину. Буряк залишиться м’яким, соковитим та яскраво-червоним. Цей лайфхак дозволяє заощадити час і назавжди забути про довге варіння овочів на плиті. Такий буряк можна використовувати для салатів, вінегретів чи гарнірів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого. 

овочі лайфхаки рецепт дієві лайфхаки буряк
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
