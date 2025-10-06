Як приготувати буряк за 12 хвилин у мікрохвильовці — швидкий рецепт

Як приготувати буряк за 12 хвилин — простий лайфхак для господинь
Буряк зазвичай вариться понад 2 години, але є спосіб приготувати його всього за 12 хвилин. Завдяки простому лайфхаку з пакетом у мікрохвильовці ви отримаєте соковитий і ніжний овоч, ідеальний для салатів та гарнірів. Це справжня знахідка для зайнятих господинь.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк середнього розміру — 3 шт. (приблизно по 200 г кожен);
- щільний пакет для запікання або харчовий пакет;
- зубочистка;
- мікрохвильова піч.
Спосіб приготування
Буряк ретельно помити, не очищаючи шкірку, і скласти у пакет для запікання. Зав’язати край вузликом, залишивши трохи простору для циркуляції пари.
Зробити приблизно 10 проколів зубочисткою у різних місцях пакета, щоб пара мала вихід. Це дозволить овочу готуватися рівномірно й не створить надлишкового тиску. Покласти пакет із буряком на тарілку, накрити кришкою й поставити в мікрохвильову піч. Виставити таймер на 12 хвилин при середній потужності.
Після сигналу перевірити готовність зубочисткою — вона легко входить у серцевину. Буряк залишиться м’яким, соковитим та яскраво-червоним. Цей лайфхак дозволяє заощадити час і назавжди забути про довге варіння овочів на плиті. Такий буряк можна використовувати для салатів, вінегретів чи гарнірів.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!