Как приготовить свеклу за 12 минут в микроволновке — быстрый рецепт

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Свекла обычно варится более 2 часов, но есть способ приготовить ее всего за 12 минут. Благодаря простому лайфхаку с пакетом в микроволновке вы получите сочный и нежный овощ, идеальный для салатов и гарниров. Это настоящая находка для занятых хозяек.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

свекла среднего размера — 3 шт. (примерно по 200 г каждая);

плотный пакет для запекания или пищевой пакет;

зубочистка;

микроволновая печь.

Способ приготовления

Свеклу тщательно помыть, не очищая кожуру, и сложить в пакет для запекания. Завязать край узелком, оставив немного пространства для циркуляции пара.

Свекла и зубочистка. Фото: smachnenke.com.ua

Сделать примерно 10 проколов зубочисткой в разных местах пакета, чтобы пар имел выход. Это позволит овощу готовиться равномерно и не создаст избыточного давления. Положить пакет со свеклой на тарелку, накрыть крышкой и поставить в микроволновую печь. Выставить таймер на 12 минут при средней мощности.

Свекла в пакете. Фото: smachnenke.com.ua

После сигнала проверить готовность зубочисткой — она легко входит в сердцевину. Свекла останется мягкой, сочной и ярко-красной. Этот лайфхак позволяет сэкономить время и навсегда забыть о долгой варке овощей на плите. Такую свеклу можно использовать для салатов, винегретов или гарниров.

