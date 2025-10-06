Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Как приготовить свеклу за 12 минут — простой лайфхак для хозяек

Как приготовить свеклу за 12 минут — простой лайфхак для хозяек

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 01:04
Как приготовить свеклу за 12 минут в микроволновке — быстрый рецепт
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Свекла обычно варится более 2 часов, но есть способ приготовить ее всего за 12 минут. Благодаря простому лайфхаку с пакетом в микроволновке вы получите сочный и нежный овощ, идеальный для салатов и гарниров. Это настоящая находка для занятых хозяек.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла среднего размера — 3 шт. (примерно по 200 г каждая);
  • плотный пакет для запекания или пищевой пакет;
  • зубочистка;
  • микроволновая печь.

Способ приготовления

Свеклу тщательно помыть, не очищая кожуру, и сложить в пакет для запекания. Завязать край узелком, оставив немного пространства для циркуляции пара.

як зварити буряк в мікрохвильовій пічі
Свекла и зубочистка. Фото: smachnenke.com.ua

Сделать примерно 10 проколов зубочисткой в разных местах пакета, чтобы пар имел выход. Это позволит овощу готовиться равномерно и не создаст избыточного давления. Положить пакет со свеклой на тарелку, накрыть крышкой и поставить в микроволновую печь. Выставить таймер на 12 минут при средней мощности.

як швидко зварити буряк
Свекла в пакете. Фото: smachnenke.com.ua

После сигнала проверить готовность зубочисткой — она легко входит в сердцевину. Свекла останется мягкой, сочной и ярко-красной. Этот лайфхак позволяет сэкономить время и навсегда забыть о долгой варке овощей на плите. Такую свеклу можно использовать для салатов, винегретов или гарниров.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

овощи лайфхаки рецепт действенные лайфхаки свекла
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации