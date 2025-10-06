Как приготовить свеклу за 12 минут в микроволновке — быстрый рецепт

Как приготовить свеклу за 12 минут — простой лайфхак для хозяек
Свекла обычно варится более 2 часов, но есть способ приготовить ее всего за 12 минут. Благодаря простому лайфхаку с пакетом в микроволновке вы получите сочный и нежный овощ, идеальный для салатов и гарниров. Это настоящая находка для занятых хозяек.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла среднего размера — 3 шт. (примерно по 200 г каждая);
- плотный пакет для запекания или пищевой пакет;
- зубочистка;
- микроволновая печь.
Способ приготовления
Свеклу тщательно помыть, не очищая кожуру, и сложить в пакет для запекания. Завязать край узелком, оставив немного пространства для циркуляции пара.
Сделать примерно 10 проколов зубочисткой в разных местах пакета, чтобы пар имел выход. Это позволит овощу готовиться равномерно и не создаст избыточного давления. Положить пакет со свеклой на тарелку, накрыть крышкой и поставить в микроволновую печь. Выставить таймер на 12 минут при средней мощности.
После сигнала проверить готовность зубочисткой — она легко входит в сердцевину. Свекла останется мягкой, сочной и ярко-красной. Этот лайфхак позволяет сэкономить время и навсегда забыть о долгой варке овощей на плите. Такую свеклу можно использовать для салатов, винегретов или гарниров.
