Як заквасити огірки: простий рецепт на 3 л банку

Огірки в банці. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Квашені огірки — одна з найпростіших домашніх заготовок, яка не потребує складного маринаду чи великої кількості спецій. За цим рецептом вони виходять ароматними, хрусткими та добре підходять для зберігання протягом зими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — приблизно 1,5 кг;

вода — скільки увійде;

кам’яна не йодована сіль — 3 ст. л. (близько 90 г);

часник — 4 зубчики;

кріп із парасольками — 2–3 гілочки;

петрушка — 3–4 гілочки;

листя або корінь хрону — 1–2 шматочки.

Огірки в банці. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Огірки добре промити та замочити в холодній воді на 1–2 години. Чисту трилітрову банку наповнити зеленню: покласти хрін, кріп, петрушку та половину часнику. Щільно викласти огірки, а зверху додати решту спецій і часнику. Сіль розчинити в невеликій кількості води та перелити в банку. Долити чисту воду до самого верху, накрити капроновою кришкою й кілька разів обережно перевернути банку. Залишити огірки при кімнатній температурі на 5–7 днів для квашення. Після цього розсіл злити в каструлю та довести до кипіння. Гарячим розсолом знову залити огірки й герметично закрити металевою кришкою. Після охолодження перенести заготовку в прохолодне темне місце.

Такі огірки добре зберігаються взимку та залишаються ароматними й хрусткими.

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