Як заощаджувати на продуктах — найкращі поради для економії сімейного бюджету

Жінка з продуктами. Фото: Freepik

Економія на продуктах не означає відмову від смаку чи користі. Достатньо знати кілька простих правил: купувати сезонні овочі, брати курку цілою, а не філе, робити закупи раз на тиждень і правильно використовувати залишки. Це дозволить суттєво зменшити витрати й водночас зберегти повноцінний раціон.



Новини.LIVE розкажуть, як можна заощаджувати на продуктах, але при цьому повноцінно харчуватися.

Як заощаджувати на продуктах — практичні поради, які працюють

У часи, коли ціни на продукти постійно зростають, багато сімей шукають способи зекономити на харчуванні, не жертвуючи якістю та користю. Насправді є чимало простих і перевірених лайфхаків, які допомагають витрачати менше й водночас харчуватися повноцінно та смачно.

Купуйте продукти раз на тиждень

Найчастіша помилка — це "забігти за хлібом", а вийти з магазину з повними пакетами непотрібних покупок. Щоб уникнути цього, краще планувати меню на тиждень і робити великі закупи один раз. Так ви контролюєте бюджет і точно знаєте, що у вас буде на сніданок, обід і вечерю.

Дівчина з продуктами. Фото: Freepik

Обирайте сезонні овочі та фрукти

Сезонні продукти завжди дешевші й смачніші. Восени варто робити акцент на гарбузі, капусті, буряку, яблуках. Взимку добре використовувати заморожені овочі та ягоди, адже вони зберігають більшість корисних речовин і коштують значно дешевше за свіжі "позасезонні".

Купуйте цілу курку — дешевше, ніж філе

Куряче філе в магазині завжди дорожче. Натомість якщо купити цілу курку та розділити її самостійно, ви отримаєте і філе, і стегенця, і крила, і навіть кістки для бульйону. Таким чином ви економите до 20–30 % і маєте більше варіантів для приготування різних страв.

Використовуйте бобові як альтернативу м’ясу

Квасоля, сочевиця та горох — це не тільки дешевше, а й дуже корисно. Вони містять багато білка, клітковини й чудово насичують. Достатньо додати їх у суп, салат чи запіканку, щоб отримати повноцінну та ситну страву.

Вчіться заморожувати

Багато продуктів можна купувати у великій кількості за знижками й заморожувати: зелень, ягоди, готові котлети, навіть хліб. Це допомагає уникати спонтанних покупок і завжди мати запас.

Готуйте домашні соуси й випічку

Кетчуп, соуси, пиріжки чи хліб значно дешевше та корисніше готувати вдома. Крім того, ви точно знаєте, з яких інгредієнтів зроблена страва, і можете контролювати якість.

Використовуйте акції та дисконтні картки

Багато магазинів мають програми лояльності, де можна накопичувати бонуси чи купувати зі знижками. Якщо грамотно відслідковувати акції на крупи, макарони, олію та інші "базові" продукти, економія буде суттєвою.

Не викидайте залишки їжі

З картопляного пюре можна зробити запіканку, із залишків курки — салат або суп, а з черствого хліба — сухарики. Головне — дивитися на залишки не як на відходи, а як на основу для нових страв.

Купуйте оптом крупи та борошно

Такі продукти довго зберігаються, а у великій упаковці виходять значно дешевше. Варто мати вдома запас рису, гречки, вівсянки чи борошна, щоб у будь-який момент можна було приготувати просту й поживну страву.

