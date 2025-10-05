Как экономить на продуктах — лучшие советы для экономии семейного бюджета

Женщина с продуктами. Фото: Freepik

Экономия на продуктах не означает отказ от вкуса или пользы. Достаточно знать несколько простых правил: покупать сезонные овощи, брать курицу целиком, а не филе, делать закупки раз в неделю и правильно использовать остатки. Это позволит существенно уменьшить расходы и одновременно сохранить полноценный рацион.



Новини.LIVE расскажут, как можно экономить на продуктах, но при этом полноценно питаться.

Как экономить на продуктах — практические советы, которые работают

Во времена, когда цены на продукты постоянно растут, многие семьи ищут способы сэкономить на питании, не жертвуя качеством и пользой. На самом деле есть немало простых и проверенных лайфхаков, которые помогают тратить меньше и одновременно питаться полноценно и вкусно.

Реклама

Читайте также:

Покупайте продукты раз в неделю

Самая частая ошибка — это "забежать за хлебом", а выйти из магазина с полными пакетами ненужных покупок. Чтобы избежать этого, лучше планировать меню на неделю и делать крупные закупки один раз. Так вы контролируете бюджет и точно знаете, что у вас будет на завтрак, обед и ужин.

Девушка с продуктами. Фото: Freepik

Выбирайте сезонные овощи и фрукты

Сезонные продукты всегда дешевле и вкуснее. Осенью стоит делать акцент на тыкве, капусте, свекле, яблоках. Зимой хорошо использовать замороженные овощи и ягоды, ведь они сохраняют большинство полезных веществ и стоят значительно дешевле свежих "внесезонных".

Покупайте целую курицу — дешевле, чем филе

Куриное филе в магазине всегда дороже. Зато если купить целую курицу и разделить ее самостоятельно, вы получите и филе, и окорочка, и крылья, и даже кости для бульона. Таким образом вы экономите до 20-30% и имеете больше вариантов для приготовления различных блюд.

Используйте бобовые как альтернативу мясу

Фасоль, чечевица и горох — это не только дешевле, но и очень полезно. Они содержат много белка, клетчатки и прекрасно насыщают. Достаточно добавить их в суп, салат или запеканку, чтобы получить полноценное и сытное блюдо.

Учитесь замораживать

Многие продукты можно покупать в большом количестве по скидкам и замораживать: зелень, ягоды, готовые котлеты, даже хлеб. Это помогает избегать спонтанных покупок и всегда иметь запас.

Готовьте домашние соусы и выпечку

Кетчуп, соусы, пирожки или хлеб значительно дешевле и полезнее готовить дома. Кроме того, вы точно знаете, из каких ингредиентов сделано блюдо, и можете контролировать качество.

Используйте акции и дисконтные карты

Многие магазины имеют программы лояльности, где можно накапливать бонусы или покупать со скидками. Если грамотно отслеживать акции на крупы, макароны, масло и другие "базовые" продукты, экономия будет существенной.

Не выбрасывайте остатки еды

Из картофельного пюре можно сделать запеканку, из остатков курицы — салат или суп, а из черствого хлеба — сухарики. Главное — смотреть на остатки не как на отходы, а как на основу для новых блюд.

Покупайте оптом крупы и муку

Такие продукты долго хранятся, а в большой упаковке выходят значительно дешевле. Стоит иметь дома запас риса, гречки, овсянки или муки, чтобы в любой момент можно было приготовить простое и питательное блюдо.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.