Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Как экономить на продуктах — полезные советы, которые работают

Как экономить на продуктах — полезные советы, которые работают

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 12:04
Как экономить на продуктах — лучшие советы для экономии семейного бюджета
Женщина с продуктами. Фото: Freepik

Экономия на продуктах не означает отказ от вкуса или пользы. Достаточно знать несколько простых правил: покупать сезонные овощи, брать курицу целиком, а не филе, делать закупки раз в неделю и правильно использовать остатки. Это позволит существенно уменьшить расходы и одновременно сохранить полноценный рацион.

Новини.LIVE расскажут, как можно экономить на продуктах, но при этом полноценно питаться.

Как экономить на продуктах — практические советы, которые работают

Во времена, когда цены на продукты постоянно растут, многие семьи ищут способы сэкономить на питании, не жертвуя качеством и пользой. На самом деле есть немало простых и проверенных лайфхаков, которые помогают тратить меньше и одновременно питаться полноценно и вкусно.

Реклама
Читайте также:

Покупайте продукты раз в неделю

Самая частая ошибка — это "забежать за хлебом", а выйти из магазина с полными пакетами ненужных покупок. Чтобы избежать этого, лучше планировать меню на неделю и делать крупные закупки один раз. Так вы контролируете бюджет и точно знаете, что у вас будет на завтрак, обед и ужин.

ціни на продукти 2025
Девушка с продуктами. Фото: Freepik

Выбирайте сезонные овощи и фрукты

Сезонные продукты всегда дешевле и вкуснее. Осенью стоит делать акцент на тыкве, капусте, свекле, яблоках. Зимой хорошо использовать замороженные овощи и ягоды, ведь они сохраняют большинство полезных веществ и стоят значительно дешевле свежих "внесезонных".

Покупайте целую курицу — дешевле, чем филе

Куриное филе в магазине всегда дороже. Зато если купить целую курицу и разделить ее самостоятельно, вы получите и филе, и окорочка, и крылья, и даже кости для бульона. Таким образом вы экономите до 20-30% и имеете больше вариантов для приготовления различных блюд.

Используйте бобовые как альтернативу мясу

Фасоль, чечевица и горох — это не только дешевле, но и очень полезно. Они содержат много белка, клетчатки и прекрасно насыщают. Достаточно добавить их в суп, салат или запеканку, чтобы получить полноценное и сытное блюдо.

Учитесь замораживать

Многие продукты можно покупать в большом количестве по скидкам и замораживать: зелень, ягоды, готовые котлеты, даже хлеб. Это помогает избегать спонтанных покупок и всегда иметь запас.

Готовьте домашние соусы и выпечку

Кетчуп, соусы, пирожки или хлеб значительно дешевле и полезнее готовить дома. Кроме того, вы точно знаете, из каких ингредиентов сделано блюдо, и можете контролировать качество.

Используйте акции и дисконтные карты

Многие магазины имеют программы лояльности, где можно накапливать бонусы или покупать со скидками. Если грамотно отслеживать акции на крупы, макароны, масло и другие "базовые" продукты, экономия будет существенной.

Не выбрасывайте остатки еды

Из картофельного пюре можно сделать запеканку, из остатков курицы — салат или суп, а из черствого хлеба — сухарики. Главное — смотреть на остатки не как на отходы, а как на основу для новых блюд.

Покупайте оптом крупы и муку

Такие продукты долго хранятся, а в большой упаковке выходят значительно дешевле. Стоит иметь дома запас риса, гречки, овсянки или муки, чтобы в любой момент можно было приготовить простое и питательное блюдо.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

продукты еда экономия советы как сэкономить цены на продукты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации