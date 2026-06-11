Як засолити кріп на зиму: цей спосіб сподобається своєю простотою
Заготівля кропу на зиму не завжди потребує багато часу та складних процесів. Цей перевірений спосіб дозволяє зберегти яскравий аромат свіжої зелені та використовувати її для улюблених страв у холодну пору року. Для рецепта знадобляться лише два інгредієнти, а результат приємно здивує своєю практичністю. Засолений кріп чудово підходить для супів, борщів, соусів і овочевих страв.
Рецепт опублікували ТСН, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кріп — 500 г;
- кам’яна не йодована сіль — 160 г.
Спосіб приготування
- Кріп ретельно промити та добре обсушити, щоб на зелені не залишилося зайвої вологи.
- Видалити грубі стебла, а ніжну зелень дрібно нарізати.
- Перекласти кріп у миску, додати сіль і ретельно перемішати, щоб вона рівномірно розподілилася.
- Підготовлену зелень щільно викласти в чисті сухі банки, добре утрамбовуючи.
- Закрити капроновими кришками та зберігати в холодильнику або прохолодному погребі.
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