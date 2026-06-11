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Головна Смак Як засолити кріп на зиму: цей спосіб сподобається своєю простотою

Як засолити кріп на зиму: цей спосіб сподобається своєю простотою

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 14:44
Як засолити кріп на зиму: цей спосіб сподобається своєю простотою
Свіжий кріп. Фото: Freepik

Заготівля кропу на зиму не завжди потребує багато часу та складних процесів. Цей перевірений спосіб дозволяє зберегти яскравий аромат свіжої зелені та використовувати її для улюблених страв у холодну пору року. Для рецепта знадобляться лише два інгредієнти, а результат приємно здивує своєю практичністю. Засолений кріп чудово підходить для супів, борщів, соусів і овочевих страв.

Рецепт опублікували ТСН, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кріп — 500 г;
  • кам’яна не йодована сіль — 160 г.
рецепт заготовки зелені на зиму
Кріп та ніж. Фото: Freepik

Спосіб приготування

  1. Кріп ретельно промити та добре обсушити, щоб на зелені не залишилося зайвої вологи.
  2. Видалити грубі стебла, а ніжну зелень дрібно нарізати.
  3. Перекласти кріп у миску, додати сіль і ретельно перемішати, щоб вона рівномірно розподілилася.
  4. Підготовлену зелень щільно викласти в чисті сухі банки, добре утрамбовуючи.
  5. Закрити капроновими кришками та зберігати в холодильнику або прохолодному погребі.

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кріп рецепт заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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