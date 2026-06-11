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Главная Вкус Как засолить укроп на зиму: этот способ понравится своей простотой

Как засолить укроп на зиму: этот способ понравится своей простотой

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 14:44
Как засолить укроп на зиму: этот способ понравится своей простотой
Свежий укроп. Фото: Freepik

Заготовка укропа на зиму не всегда требует много времени и сложных процедур. Этот проверенный способ позволяет сохранить яркий аромат свежей зелени и использовать её для приготовления любимых блюд в холодное время года. Для рецепта понадобятся всего два ингредиента, а результат приятно удивит своей практичностью. Засоленный укроп прекрасно подходит для супов, борщей, соусов и овощных блюд.

Рецепт опубликовал ТСН, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • укроп — 500 г;
  • каменная нейодированная соль — 160 г.
рецепт заготовки зелені на зиму
Укроп и нож. Фото: Freepik

Способ приготовления

  1. Укроп тщательно промыть и хорошо обсушить, чтобы на зелени не осталось лишней влаги.
  2. Удалить грубые стебли, а нежную зелень мелко нарезать.
  3. Переложить укроп в миску, добавить соль и тщательно перемешать, чтобы она равномерно распределилась.
  4. Подготовленную зелень плотно выложить в чистые сухие банки, хорошо утрамбовывая.
  5. Закрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике или прохладном погребе.

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укроп рецепт заготовка на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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