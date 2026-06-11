Как засолить укроп на зиму: этот способ понравится своей простотой
Заготовка укропа на зиму не всегда требует много времени и сложных процедур. Этот проверенный способ позволяет сохранить яркий аромат свежей зелени и использовать её для приготовления любимых блюд в холодное время года. Для рецепта понадобятся всего два ингредиента, а результат приятно удивит своей практичностью. Засоленный укроп прекрасно подходит для супов, борщей, соусов и овощных блюд.
Рецепт опубликовал ТСН, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- укроп — 500 г;
- каменная нейодированная соль — 160 г.
Способ приготовления
- Укроп тщательно промыть и хорошо обсушить, чтобы на зелени не осталось лишней влаги.
- Удалить грубые стебли, а нежную зелень мелко нарезать.
- Переложить укроп в миску, добавить соль и тщательно перемешать, чтобы она равномерно распределилась.
- Подготовленную зелень плотно выложить в чистые сухие банки, хорошо утрамбовывая.
- Закрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике или прохладном погребе.
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