Як правильно зберігати вершкове масло — продовжує термін у 8 разів

Вершкове масло. Фото: Freepik

Вершкове масло швидко вбирає запахи, окислюється і може згіркнути, якщо зберігати його неправильно. Однак є спосіб, який дозволяє продовжити його свіжість у 4−8 разів довше за звичайний термін придатності. Дізнайтеся, як зберігати масло так, щоб воно залишалося ідеальним за смаком і якістю.

Новини.LIVE зібрали інформацію про те, як правильно зберігати вершкове масло, щоб збільшити його термін придатності.

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Як правильно зберігати вершкове масло, щоб воно залишалося свіжим

Вершкове масло — один із найпопулярніших харчових продуктів, без якого складно уявити випічку, соуси чи звичайний бутерброд. Але його правильне зберігання викликає багато запитань. Де краще тримати масло — у холодильнику чи можна залишати на столі? Як уникнути згіркнення та зберегти його свіжість якомога довше?

Вершкове масло та хліб. Фото: Freepik

З чого складається вершкове масло і чому воно псується

Класичне вершкове масло містить близько 80 % жиру, 16 % води, а решту складають сухі речовини молока та сіль (якщо це солоне масло). Його виробляють шляхом збивання вершків, у результаті чого руйнуються жирові мембрани, і молочний жир злипається в однорідну масу.

Головний ворог вершкового масла — окислення ліпідів. Цей процес відбувається, коли масло піддається впливу повітря, світла або тепла. Саме через це воно може згіркнути, втрачаючи свій приємний смак та аромат.

Чи можна зберігати вершкове масло при кімнатній температурі

Якщо масло виготовлене з пастеризованих вершків, воно може певний час залишатися при кімнатній температурі без значного погіршення якості. Однак тривале перебування на столі може призвести до псування, особливо влітку.

Молоко та масло. Фото: Freepik

Якщо вам потрібно розм’якшити масло для випічки чи намазування на хліб, його можна залишити на столі, але не більше ніж на 48 годин. Важливо накривати масло кришкою або зберігати його в спеціальній маслянці, щоб уникнути контакту з повітрям та сторонніми запахами.

Як правильно зберігати масло в холодильнику

Найкращий спосіб продовжити термін придатності вершкового масла — зберігати його в холодильнику. Але навіть там воно може втрачати якість через контакт із повітрям або вбирання сторонніх запахів.

Щоб зберегти масло свіжим якомога довше, дотримуйтеся таких правил:

Тримайте масло в задній частині холодильника або на нижній полиці — там стабільно низька температура.

Використовуйте оригінальне пакування або герметичний контейнер, щоб уникнути вбирання сторонніх запахів.

Солоне масло зберігається довше, ніж несолоне, оскільки сіль виступає природним консервантом.

Вживайте масло протягом двох тижнів після відкриття упаковки для найкращого смаку.

Чи можна заморожувати вершкове масло

Так, заморожування — найефективніший спосіб довготривалого зберігання. У морозильній камері вершкове масло може зберігатися до чотирьох місяців без втрати смакових якостей.

Щоб правильно заморозити масло:

Загорніть його у фольгу або харчову плівку, щоб уникнути контакту з повітрям.

Покладіть у герметичний контейнер або пакет із застібкою, щоб запобігти вбиранню запахів.

Перед використанням дайте маслу відтанути в холодильнику протягом 5-6 годин.

Цікаві факти про вершкове масло

Раніше масло було валютою. У середньовічній Європі воно було настільки цінним, що деякі країни використовували його як платіжний засіб.

Масло зберігали в глиняних горщиках. До появи холодильників масло заливали водою або занурювали в сіль, щоб запобігти його псуванню.

Колір масла залежить від сезону. Влітку корови їдять більше свіжої трави, тому масло має більш насичений жовтий відтінок. Узимку воно стає світлішим через зміну раціону тварин.

Вершкове масло корисне. Незважаючи на свою жирність, воно містить вітаміни A, D, E та K, які необхідні для здоров’я кісток, шкіри та імунної системи.

Висновок

Вершкове масло може зберігатися при кімнатній температурі лише короткий час. Для довготривалого збереження найкраще тримати його в холодильнику або морозильній камері. Дотримуючись простих правил зберігання, можна насолоджуватися його свіжістю та ніжним смаком ще довше.

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