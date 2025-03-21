Как правильно хранить сливочное масло - продлевает срок в 8 раз

Сливочное масло. Фото: Freepik

Сливочное масло быстро впитывает запахи, окисляется и может прогоркнуть, если хранить его неправильно. Однако есть способ, который позволяет продлить его свежесть в 4-8 раз дольше обычного срока годности. Узнайте, как хранить масло так, чтобы оно оставалось идеальным по вкусу и качеству.

Новини.LIVE собрали информацию о том, как правильно хранить сливочное масло, чтобы увеличить его срок годности.

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Как правильно хранить сливочное масло, чтобы оно оставалось свежим

Сливочное масло — один из самых популярных пищевых продуктов, без которого сложно представить выпечку, соусы или обычный бутерброд. Но его правильное хранение вызывает много вопросов. Где лучше держать масло — в холодильнике или можно оставлять на столе? Как избежать прогоркания и сохранить его свежесть как можно дольше?

Сливочное масло и хлеб. Фото: Freepik

Из чего состоит сливочное масло и почему оно портится

Классическое сливочное масло содержит около 80 % жира, 16 % воды, а остальные составляют сухие вещества молока и соль (если это соленое масло). Его производят путем взбивания сливок, в результате чего разрушаются жировые мембраны, и молочный жир слипается в однородную массу.

Главный враг сливочного масла — окисление липидов. Этот процесс происходит, когда масло подвергается воздействию воздуха, света или тепла. Именно из-за этого оно может прогоркнуть, теряя свой приятный вкус и аромат.

Можно ли хранить сливочное масло при комнатной температуре

Если масло изготовлено из пастеризованных сливок, оно может некоторое время оставаться при комнатной температуре без значительного ухудшения качества. Однако длительное пребывание на столе может привести к порче, особенно летом.

Молоко и масло. Фото: Freepik

Если вам нужно размягчить масло для выпечки или намазывания на хлеб, его можно оставить на столе, но не более чем на 48 часов. Важно накрывать масло крышкой или хранить его в специальной масленке, чтобы избежать контакта с воздухом и посторонними запахами.

Как правильно хранить масло в холодильнике

Лучший способ продлить срок годности сливочного масла — хранить его в холодильнике. Но даже там оно может терять качество из-за контакта с воздухом или впитывания посторонних запахов.

Чтобы сохранить масло свежим как можно дольше, придерживайтесь таких правил:

Держите масло в задней части холодильника или на нижней полке — там стабильно низкая температура.

Используйте оригинальную упаковку или герметичный контейнер, чтобы избежать впитывания посторонних запахов.

Соленое масло хранится дольше, чем несоленое, поскольку соль выступает естественным консервантом.

Употребляйте масло в течение двух недель после открытия упаковки для наилучшего вкуса.

Можно ли замораживать сливочное масло

Да, замораживание — самый эффективный способ долговременного хранения. В морозильной камере сливочное масло может храниться до четырех месяцев без потери вкусовых качеств.

Чтобы правильно заморозить масло:

Заверните его в фольгу или пищевую пленку, чтобы избежать контакта с воздухом.

Положите в герметичный контейнер или пакет с застежкой, чтобы предотвратить впитывание запахов.

Перед использованием дайте маслу оттаять в холодильнике в течение 5-6 часов.

Интересные факты о сливочном масле

Раньше масло было валютой. В средневековой Европе оно было настолько ценным, что некоторые страны использовали его в качестве платежного средства.

Масло хранили в глиняных горшках. До появления холодильников масло заливали водой или погружали в соль, чтобы предотвратить его порчу.

Цвет масла зависит от сезона. Летом коровы едят больше свежей травы, поэтому масло имеет более насыщенный желтый оттенок. Зимой оно становится светлее из-за изменения рациона животных.

Сливочное масло полезно. Несмотря на свою жирность, оно содержит витамины A, D, E и K, которые необходимы для здоровья костей, кожи и иммунной системы.

Вывод

Сливочное масло может храниться при комнатной температуре лишь короткое время. Для длительного хранения лучше всего держать его в холодильнике или морозильной камере. Соблюдая простые правила хранения, можно наслаждаться его свежестью и нежным вкусом еще дольше.

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