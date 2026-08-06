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"Янтарне" яблучне варення, не рецепт, а золото: покрокове приготування

6 серпня 2026 16:18
Яблучне варення. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо хочеться зберегти смак літніх яблук до самої зими, приготуйте це варення. Завдяки правильному сиропу та делікатному варінню яблучні дольки залишаються цілими, прозорими й набувають красивого бурштинового кольору.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яблука — 800 г;
  • цукор — 300 г;
  • вода — 250 мл.;
  • лимонна кислота — ¼ ч. л.
Яблучне варення. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука вимити, очистити від шкірки, видалити серцевину та нарізати однаковими часточками завтовшки приблизно 5–6 мм.
  2. У каструлі з'єднати воду й цукор, довести до кипіння та приготувати сироп. 
  3. Викласти в нього яблука й варити на слабкому вогні, періодично обережно помішуючи та знімаючи піну.
  4. За кілька хвилин до готовності додати лимонну кислоту.
  5. Варити, поки сироп не стане густим, а яблучні часточки — прозорими.
  6. Гаряче варення розкласти у стерилізовані банки, герметично закрити кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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