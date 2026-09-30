Квашена капуста на зиму: хрумка заготівля за перевіреним рецептом

Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб підійде для заготівлі одразу семи 3-літрових банок. Головне — не перетискати капусту, не закривати банки герметично під час бродіння та контролювати температуру.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста пізніх сортів — 4 щільні головки по 3,3–3,5 кг;

соковита морква — 4 шт. по 200–250 г;

сіль для засолювання — 600 г;

чиста питна вода — 10 л.

Приготування квашеної капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити капусту від пошкоджених листків, промити, розрізати та видалити качани. Нашаткувати, додати натерту моркву й обережно перемішати, не перетискаючи овочі. Розчинити 600 г солі в 10 л чистої води. Частину розсолу влити до капусти та залишити на 40 хвилин, щоб вона трохи осіла. Перекласти овочі в чисті 3-літрові банки, не заповнюючи їх до самого верху. Долити розсіл так, щоб капуста була повністю покрита, притиснути чистим гнітом і поставити банки на піддон. Накрити кришками нещільно або використати спеціальні кришки з виходом для газу. Під час бродіння стежити, щоб овочі залишалися під розсолом. Квасити при стабільній температурі, орієнтуючись на стан капусти та припинення активного виділення газу. Після завершення ферментації перенести банки в холодильник або інше прохолодне місце та зберігати капусту під розсолом.

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