Квашена капуста на зиму: хрумка заготівля за перевіреним рецептом

Ідеальний спосіб заквашування капусти для зими 2026-2027: не темніє
Ua ru
30 вересня 2026 01:04
Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua
Цей спосіб підійде для заготівлі одразу семи 3-літрових банок. Головне — не перетискати капусту, не закривати банки герметично під час бродіння та контролювати температуру.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста пізніх сортів — 4 щільні головки по 3,3–3,5 кг;
- соковита морква — 4 шт. по 200–250 г;
- сіль для засолювання — 600 г;
- чиста питна вода — 10 л.
Спосіб приготування
- Очистити капусту від пошкоджених листків, промити, розрізати та видалити качани.
- Нашаткувати, додати натерту моркву й обережно перемішати, не перетискаючи овочі.
- Розчинити 600 г солі в 10 л чистої води.
- Частину розсолу влити до капусти та залишити на 40 хвилин, щоб вона трохи осіла.
- Перекласти овочі в чисті 3-літрові банки, не заповнюючи їх до самого верху.
- Долити розсіл так, щоб капуста була повністю покрита, притиснути чистим гнітом і поставити банки на піддон.
- Накрити кришками нещільно або використати спеціальні кришки з виходом для газу.
- Під час бродіння стежити, щоб овочі залишалися під розсолом.
- Квасити при стабільній температурі, орієнтуючись на стан капусти та припинення активного виділення газу.
- Після завершення ферментації перенести банки в холодильник або інше прохолодне місце та зберігати капусту під розсолом.
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