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Головна Смак Ідеальний спосіб заквашування капусти для зими 2026-2027: не темніє

Ідеальний спосіб заквашування капусти для зими 2026-2027: не темніє

Ua ru
30 вересня 2026 01:04
Квашена капуста на зиму: хрумка заготівля за перевіреним рецептом
Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб підійде для заготівлі одразу семи 3-літрових банок. Головне — не перетискати капусту, не закривати банки герметично під час бродіння та контролювати температуру.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста пізніх сортів — 4 щільні головки по 3,3–3,5 кг;
  • соковита морква — 4 шт. по 200–250 г;
  • сіль для засолювання — 600 г;
  • чиста питна вода — 10 л.
рецепт квашеної капусти
Приготування квашеної капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити капусту від пошкоджених листків, промити, розрізати та видалити качани.
  2. Нашаткувати, додати натерту моркву й обережно перемішати, не перетискаючи овочі.
  3. Розчинити 600 г солі в 10 л чистої води.
  4. Частину розсолу влити до капусти та залишити на 40 хвилин, щоб вона трохи осіла.
  5. Перекласти овочі в чисті 3-літрові банки, не заповнюючи їх до самого верху.
  6. Долити розсіл так, щоб капуста була повністю покрита, притиснути чистим гнітом і поставити банки на піддон.
  7. Накрити кришками нещільно або використати спеціальні кришки з виходом для газу.
  8. Під час бродіння стежити, щоб овочі залишалися під розсолом.
  9. Квасити при стабільній температурі, орієнтуючись на стан капусти та припинення активного виділення газу.
  10. Після завершення ферментації перенести банки в холодильник або інше прохолодне місце та зберігати капусту під розсолом.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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