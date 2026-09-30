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Главная Вкус Идеальный способ заквашивания капусты на зиму 2026–2027: не темнеет

Идеальный способ заквашивания капусты на зиму 2026–2027: не темнеет

Ua ru
30 сентября 2026 01:04
Квашеная капуста на зиму: хрустящая заготовка по проверенному рецепту
Капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ подойдет для заготовки сразу семи 3-литровых банок. Главное — не пережимать капусту, не закрывать банки герметично во время брожения и контролировать температуру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста поздних сортов — 4 плотных кочана по 3,3–3,5 кг;
  • сочная морковь — 4 шт. по 200–250 г;
  • соль для засолки — 600 г;
  • чистая питьевая вода — 10 л.
рецепт квашеної капусти
Приготовление квашеной капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить капусту от поврежденных листьев, промыть, разрезать и удалить кочаны.
  2. Нашинковать, добавить натертую морковь и осторожно перемешать, не пережимая овощи.
  3. Растворить 600 г соли в 10 л чистой воды.
  4. Часть рассола влить в капусту и оставить на 40 минут, чтобы она немного осела.
  5. Переложить овощи в чистые 3-литровые банки, не заполняя их до самого верха.
  6. Долить рассол так, чтобы капуста была полностью покрыта, прижать чистым гнетом и поставить банки на поддон.
  7. Накрыть крышками неплотно или использовать специальные крышки с выходом для газа.
  8. Во время брожения следить, чтобы овощи оставались под рассолом.
  9. Заквашивать при стабильной температуре, ориентируясь на состояние капусты и прекращение активного выделения газа.
  10. По завершении ферментации перенести банки в холодильник или другое прохладное место и хранить капусту под рассолом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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