Квашеная капуста на зиму: хрустящая заготовка по проверенному рецепту

Идеальный способ заквашивания капусты на зиму 2026–2027: не темнеет
Ua ru
30 сентября 2026 01:04
Капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua
Этот способ подойдет для заготовки сразу семи 3-литровых банок. Главное — не пережимать капусту, не закрывать банки герметично во время брожения и контролировать температуру.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста поздних сортов — 4 плотных кочана по 3,3–3,5 кг;
- сочная морковь — 4 шт. по 200–250 г;
- соль для засолки — 600 г;
- чистая питьевая вода — 10 л.
Способ приготовления
- Очистить капусту от поврежденных листьев, промыть, разрезать и удалить кочаны.
- Нашинковать, добавить натертую морковь и осторожно перемешать, не пережимая овощи.
- Растворить 600 г соли в 10 л чистой воды.
- Часть рассола влить в капусту и оставить на 40 минут, чтобы она немного осела.
- Переложить овощи в чистые 3-литровые банки, не заполняя их до самого верха.
- Долить рассол так, чтобы капуста была полностью покрыта, прижать чистым гнетом и поставить банки на поддон.
- Накрыть крышками неплотно или использовать специальные крышки с выходом для газа.
- Во время брожения следить, чтобы овощи оставались под рассолом.
- Заквашивать при стабильной температуре, ориентируясь на состояние капусты и прекращение активного выделения газа.
- По завершении ферментации перенести банки в холодильник или другое прохладное место и хранить капусту под рассолом.
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