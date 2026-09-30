Квашеная капуста на зиму: хрустящая заготовка по проверенному рецепту

Капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ подойдет для заготовки сразу семи 3-литровых банок. Главное — не пережимать капусту, не закрывать банки герметично во время брожения и контролировать температуру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста поздних сортов — 4 плотных кочана по 3,3–3,5 кг;

сочная морковь — 4 шт. по 200–250 г;

соль для засолки — 600 г;

чистая питьевая вода — 10 л.

Приготовление квашеной капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить капусту от поврежденных листьев, промыть, разрезать и удалить кочаны. Нашинковать, добавить натертую морковь и осторожно перемешать, не пережимая овощи. Растворить 600 г соли в 10 л чистой воды. Часть рассола влить в капусту и оставить на 40 минут, чтобы она немного осела. Переложить овощи в чистые 3-литровые банки, не заполняя их до самого верха. Долить рассол так, чтобы капуста была полностью покрыта, прижать чистым гнетом и поставить банки на поддон. Накрыть крышками неплотно или использовать специальные крышки с выходом для газа. Во время брожения следить, чтобы овощи оставались под рассолом. Заквашивать при стабильной температуре, ориентируясь на состояние капусты и прекращение активного выделения газа. По завершении ферментации перенести банки в холодильник или другое прохладное место и хранить капусту под рассолом.

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