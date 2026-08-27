Фритата з лавашем, сиром і шпинатом на сніданок: рецепт смачної італійської страви

Фритата з лавашем, сиром і шпинатом. Фото: кадр з відео

Італійська фритата особливо сподобається тим, хто любить яйця на сніданок. Ніжні взбиті білок та жовток поєднуються з кисломолочним і твердим сиром, солодким перцем та шпинатом, а тонкий лаваш стає основою страви.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Ірина Рудневська на YouTube-каналі, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

тортилья або тонкий лаваш — 1 шт.;

яйця — 4 шт.;

кисломолочний сир — 4 ст. л.;

солодкий перець — 1/2 шт.;

шпинат — 1 пучок;

твердий сир — 100 г;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

свіжий базилік — за бажанням.

Фритата з лавашем, сиром і шпинатом. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 180°C. Тортилью або тонкий лаваш викладіть у пательню чи форму, яка підходить для запікання, щоб він закривав дно. Яйця розбийте у миску, посоліть і лише злегка перемішайте виделкою до поєднання білків із жовтками. Збивати їх у пишну піну не потрібно — так готова фритата залишиться ніжнішою та кремовішою. Солодкий перець наріжте невеликими кубиками та додайте до яєць. Покладіть кисломолочний сир. Шпинат трохи подрібніть та також додайте до яєчної суміші. Усе акуратно перемішайте. Вилийте начинку на лаваш та рівномірно розподіліть по поверхні. Поставте у розігріту духовку приблизно на 10-13 хвилин. Коли яйця майже схопляться, дістаньте фритату та щедро посипте натертим твердим сиром. Поверніть у духовку ще на кілька хвилин, щоб сир розплавився. Важливо не перетримувати фритату в духовці, інакше вона втратить соковитість. Сир зверху має лише добре розплавитися та залишатися м'яким і тягучим.

Готову фритату поперчіть та за бажанням прикрасьте свіжим базиліком. Страва добре тримає форму, залишається ніжною всередині та смакує як теплою, так і холодною.

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