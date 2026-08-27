Фриттата с лавашем, сыром и шпинатом на завтрак: рецепт вкусного итальянского блюда

Итальянский завтрак из яиц: как приготовить сочную фритату с сыром
Итальянская фритата особенно понравится тем, кто любит яйца на завтрак. Нежные взбитые белок и желток сочетаются с кисломолочным и твердым сыром, сладким перцем и шпинатом, а тонкий лаваш становится основой блюда.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша Ирина Рудневская на YouTube-канале, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- тортилья или тонкий лаваш — 1 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- творог — 4 ст. л.;
- сладкий перец — 1/2 шт.;
- шпинат — 1 пучок;
- твердый сыр — 100 г;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- свежий базилик — по желанию.
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Тортилью или тонкий лаваш выложите на сковороду или в форму, подходящую для запекания, так чтобы он закрывал дно.
- Яйца разбейте в миску, посолите и лишь слегка перемешайте вилкой до смешивания белков с желтками. Взбивать их в пышную пену не нужно — так готовая фритата получится нежнее и кремообразнее.
- Сладкий перец нарежьте небольшими кубиками и добавьте к яйцам. Добавьте творог.
- Шпинат немного измельчите и также добавьте в яичную смесь. Все аккуратно перемешайте.
- Вылейте начинку на лаваш и равномерно распределите по поверхности. Поставьте в разогретую духовку примерно на 10-13 минут.
- Когда яйца почти схватятся, достаньте фритату и щедро посыпьте тертым твердым сыром.
- Верните в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
- Важно не передерживать фритату в духовке, иначе она потеряет сочность. Сыр сверху должен лишь хорошо расплавиться и оставаться мягким и тягучим.
Готовую фритату поперчите и, по желанию, украсьте свежим базиликом. Блюдо хорошо держит форму, остается нежным внутри и вкусно как в теплом, так и в холодном виде.
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