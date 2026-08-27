Фриттата с лавашем, сыром и шпинатом на завтрак: рецепт вкусного итальянского блюда

Фриттата с лавашем, сыром и шпинатом. Фото: кадр из видео

Итальянская фритата особенно понравится тем, кто любит яйца на завтрак. Нежные взбитые белок и желток сочетаются с кисломолочным и твердым сыром, сладким перцем и шпинатом, а тонкий лаваш становится основой блюда.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Ирина Рудневская на YouTube-канале, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тортилья или тонкий лаваш — 1 шт.;

яйца — 4 шт.;

творог — 4 ст. л.;

сладкий перец — 1/2 шт.;

шпинат — 1 пучок;

твердый сыр — 100 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

свежий базилик — по желанию.

Фритата с лавашем, сыром и шпинатом. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°C. Тортилью или тонкий лаваш выложите на сковороду или в форму, подходящую для запекания, так чтобы он закрывал дно. Яйца разбейте в миску, посолите и лишь слегка перемешайте вилкой до смешивания белков с желтками. Взбивать их в пышную пену не нужно — так готовая фритата получится нежнее и кремообразнее. Сладкий перец нарежьте небольшими кубиками и добавьте к яйцам. Добавьте творог. Шпинат немного измельчите и также добавьте в яичную смесь. Все аккуратно перемешайте. Вылейте начинку на лаваш и равномерно распределите по поверхности. Поставьте в разогретую духовку примерно на 10-13 минут. Когда яйца почти схватятся, достаньте фритату и щедро посыпьте тертым твердым сыром. Верните в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился. Важно не передерживать фритату в духовке, иначе она потеряет сочность. Сыр сверху должен лишь хорошо расплавиться и оставаться мягким и тягучим.

Готовую фритату поперчите и, по желанию, украсьте свежим базиликом. Блюдо хорошо держит форму, остается нежным внутри и вкусно как в теплом, так и в холодном виде.

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