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Главная Вкус Итальянский завтрак из яиц: как приготовить сочную фритату с сыром

Итальянский завтрак из яиц: как приготовить сочную фритату с сыром

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 05:04
Фриттата с лавашем, сыром и шпинатом на завтрак: рецепт вкусного итальянского блюда
Фриттата с лавашем, сыром и шпинатом. Фото: кадр из видео

Итальянская фритата особенно понравится тем, кто любит яйца на завтрак. Нежные взбитые белок и желток сочетаются с кисломолочным и твердым сыром, сладким перцем и шпинатом, а тонкий лаваш становится основой блюда.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Ирина Рудневская на YouTube-канале, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тортилья или тонкий лаваш — 1 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • творог — 4 ст. л.;
  • сладкий перец — 1/2 шт.;
  • шпинат — 1 пучок;
  • твердый сыр — 100 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • свежий базилик — по желанию.

 

Рецепт італійської фритати з лавашем, сиром і шпинатом
Фритата с лавашем, сыром и шпинатом. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Тортилью или тонкий лаваш выложите на сковороду или в форму, подходящую для запекания, так чтобы он закрывал дно.
  3. Яйца разбейте в миску, посолите и лишь слегка перемешайте вилкой до смешивания белков с желтками. Взбивать их в пышную пену не нужно — так готовая фритата получится нежнее и кремообразнее.
  4. Сладкий перец нарежьте небольшими кубиками и добавьте к яйцам. Добавьте творог.
  5. Шпинат немного измельчите и также добавьте в яичную смесь. Все аккуратно перемешайте.
  6. Вылейте начинку на лаваш и равномерно распределите по поверхности. Поставьте в разогретую духовку примерно на 10-13 минут.
  7. Когда яйца почти схватятся, достаньте фритату и щедро посыпьте тертым твердым сыром.
  8. Верните в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
  9. Важно не передерживать фритату в духовке, иначе она потеряет сочность. Сыр сверху должен лишь хорошо расплавиться и оставаться мягким и тягучим.

Готовую фритату поперчите и, по желанию, украсьте свежим базиликом. Блюдо хорошо держит форму, остается нежным внутри и вкусно как в теплом, так и в холодном виде.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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