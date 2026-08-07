Кабачки "Таємниця": рецепт на вечерю про який майже ніхто не знає
7 серпня 2026 21:04
Кабачки "Таємниця". Фото: gospodynka.com.ua
Цей рецепт люблять за простоту й доступні інгредієнти. Виходять рум’яні, м’які всередині млинці з приємним овочевим смаком — чудовий варіант для домашньої вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 350 мл;
- борошно — 200 г;
- сіль — дрібка;
- олія — для смаження;
- сметана — для подачі;
- петрушка та зелена цибуля — до смаку.
Спосіб приготування
- Кабачки й картоплю натерти, залишити на кілька хвилин, а потім добре відтиснути зайву рідину.
- Яйця змішати з молоком, додати борошно та сіль.
- Перемішати до однорідності й з'єднати з овочевою масою.
- На розігріту з олією сковороду викладати порції суміші та обсмажувати приблизно по 2 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
- Готові млинці змастити сметаною, посипати подрібненою зеленню та зеленою цибулею. Подавати теплими.
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