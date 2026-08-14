Кабачки з грибами за 25 хвилин: бюджетна вечеря на всю родину
Тушковані кабачки з грибами — проста страва, яка виходить соковитою, ніжною та ситною. Завдяки печерицям і сметані кабачки мають насичений смак, а приготування займає буквально 25 хвилин.
Рецепт опублікували на Youtube-каналі Любимівська кухня, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 велика;
- кабачки — 600 г;
- печериці — 450 г;
- сметана 15% — 4 ст. л.;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- чорний мелений перець — до смаку;
- сушена або свіжа зелень — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Цибулю очистити та нарізати дрібними кубиками.
- На сковороду налити трохи олії, викласти цибулю та обсмажувати під кришкою на середньому вогні 3-4 хвилини, періодично помішуючи.
- Кабачки очистити від шкірки та нарізати кубиками.
- Додати до цибулі, добре перемішати, накрити кришкою та готувати ще 5-7 хвилин. За цей час кабачки почнуть виділяти сік.
- Печериці ретельно помити, очистити та нарізати кубиками середнього розміру.
- До кабачків додати чорний мелений перець, печериці та сіль. За бажанням всипати сушену зелень. Усе добре перемішати.
- Накрити сковороду кришкою та тушкувати овочі з грибами на середньому вогні приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Після додавання солі кабачки та гриби пустять багато соку. Продовжувати готувати, доки більша частина рідини не випарується.
- Додати 4 столові ложки сметани жирністю 15%, перемішати та тушкувати ще близько 8 хвилин. Якщо використовуєте сметану жирністю 20%, достатньо трьох столових ложок.
- Готові кабачки зняти з вогню та дати їм трохи охолонути. Якщо використовуєте свіжу зелень, додати її вже наприкінці приготування.
Тушковані кабачки з грибами можна подавати як самостійну страву, закуску до хліба або гарнір до картопляного пюре та м'яса. Страва виходить ароматною, поживною та водночас досить бюджетною.
Ділимося з вами смачними рецептами сезонних страв з кабачків
Рецепт галицьких рулетиків з кабачків на вечерю.
Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.
Смажені відбивні з кабачків, які у 100 разів смачніші за м'ясні.
Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.
Рецепт неймовірно смачних кабачків у супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.
Читайте Новини.live!