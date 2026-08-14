Кабачки з грибами за 25 хвилин: бюджетна вечеря на всю родину

Тушковані кабачки з грибами. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Тушковані кабачки з грибами — проста страва, яка виходить соковитою, ніжною та ситною. Завдяки печерицям і сметані кабачки мають насичений смак, а приготування займає буквально 25 хвилин.

Рецепт опублікували на Youtube-каналі Любимівська кухня, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цибуля — 1 велика;

кабачки — 600 г;

печериці — 450 г;

сметана 15% — 4 ст. л.;

сіль — 1,5 ч. л.;

чорний мелений перець — до смаку;

сушена або свіжа зелень — до смаку;

олія — для смаження.

Тушковані кабачки з грибами. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Цибулю очистити та нарізати дрібними кубиками. На сковороду налити трохи олії, викласти цибулю та обсмажувати під кришкою на середньому вогні 3-4 хвилини, періодично помішуючи. Кабачки очистити від шкірки та нарізати кубиками. Додати до цибулі, добре перемішати, накрити кришкою та готувати ще 5-7 хвилин. За цей час кабачки почнуть виділяти сік. Печериці ретельно помити, очистити та нарізати кубиками середнього розміру. До кабачків додати чорний мелений перець, печериці та сіль. За бажанням всипати сушену зелень. Усе добре перемішати. Накрити сковороду кришкою та тушкувати овочі з грибами на середньому вогні приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Після додавання солі кабачки та гриби пустять багато соку. Продовжувати готувати, доки більша частина рідини не випарується. Додати 4 столові ложки сметани жирністю 15%, перемішати та тушкувати ще близько 8 хвилин. Якщо використовуєте сметану жирністю 20%, достатньо трьох столових ложок. Готові кабачки зняти з вогню та дати їм трохи охолонути. Якщо використовуєте свіжу зелень, додати її вже наприкінці приготування.

Тушковані кабачки з грибами можна подавати як самостійну страву, закуску до хліба або гарнір до картопляного пюре та м'яса. Страва виходить ароматною, поживною та водночас досить бюджетною.

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