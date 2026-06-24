Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Кабачкова ікра без смаження та зайвої олії: рецепт на літо

Кабачкова ікра без смаження та зайвої олії: рецепт на літо

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 12:14
Домашня кабачкова ікра: простий рецепт без обсмажування овочів
Кабачкова ікра. Фото: кадр з відео

У сезон кабачків варто приготувати легку овочеву ікру без зайвого жиру та складних кулінарних процесів. Завдяки тушкуванню овочі зберігають природний смак, а готова закуска виходить ніжною, ароматною та дуже апетитною. Такий рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто любить прості й корисні страви.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 300 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • червоний перець — 100 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • олія — 1–2 ст. л.;
  • чорний мелений перець — за смаком.
рецепт кабачкової ікри
Кабачкова ікра. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кабачок, моркву, цибулю та червоний перець нарізати довільними шматочками.
  2. Перекласти овочі в каструлю або сотейник.
  3. Додати томатну пасту, лавровий лист, сіль і невелику кількість олії.
  4. Тушкувати під кришкою до м’якості всіх овочів.
  5. Наприкінці додати подрібнений часник і чорний мелений перець. Прибрати лавровий лист.
  6. Подрібнити овочеву масу блендером до однорідної консистенції. За потреби скоригувати смак спеціями.
  7. Подавати охолодженою як закуску або намазку до хліба.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів 

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю. 

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі. 

Читайте також:

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку. 

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".

рецепт кабачкова ікра кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації