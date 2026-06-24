Домашняя кабачковая икра: простой рецепт без обжаривания овощей

Икра из кабачков. Фото: кадр из видео

В сезон кабачков стоит приготовить легкую овощную икру без лишнего жира и сложных кулинарных процессов. Благодаря тушению овощи сохраняют естественный вкус, а готовая закуска получается нежной, ароматной и очень аппетитной. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто любит простые и полезные блюда.

Рецепт опубликован на канале YouTube Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 300 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

красный перец — 100 г;

соль — 0,5 ч. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Кабачковая икра. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачок, морковь, лук и красный перец нарезать произвольными кусочками. Переложить овощи в кастрюлю или сотейник. Добавить томатную пасту, лавровый лист, соль и небольшое количество растительного масла. Тушить под крышкой до мягкости всех овощей. В конце добавить измельченный чеснок и черный молотый перец. Убрать лавровый лист. Измельчить овощную массу блендером до однородной консистенции. При необходимости отрегулировать вкус специями. Подавать охлажденной в качестве закуски или пасты для хлеба.

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