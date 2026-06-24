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Главная Вкус Икра из кабачков без обжаривания и лишнего масла: рецепт на лето

Икра из кабачков без обжаривания и лишнего масла: рецепт на лето

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 12:14
Домашняя кабачковая икра: простой рецепт без обжаривания овощей
Икра из кабачков. Фото: кадр из видео

В сезон кабачков стоит приготовить легкую овощную икру без лишнего жира и сложных кулинарных процессов. Благодаря тушению овощи сохраняют естественный вкус, а готовая закуска получается нежной, ароматной и очень аппетитной. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто любит простые и полезные блюда.

Рецепт опубликован на канале YouTube Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 300 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • красный перец — 100 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
рецепт кабачкової ікри
Кабачковая икра. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачок, морковь, лук и красный перец нарезать произвольными кусочками.
  2. Переложить овощи в кастрюлю или сотейник.
  3. Добавить томатную пасту, лавровый лист, соль и небольшое количество растительного масла.
  4. Тушить под крышкой до мягкости всех овощей.
  5. В конце добавить измельченный чеснок и черный молотый перец. Убрать лавровый лист.
  6. Измельчить овощную массу блендером до однородной консистенции. При необходимости отрегулировать вкус специями.
  7. Подавать охлажденной в качестве закуски или пасты для хлеба.

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рецепт кабачковая икра кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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