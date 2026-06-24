Кабачкова ікра без смаження та зайвої олії: рецепт на літо
24 червня 2026 12:14
Кабачкова ікра. Фото: кадр з відео
У сезон кабачків варто приготувати легку овочеву ікру без зайвого жиру та складних кулінарних процесів. Завдяки тушкуванню овочі зберігають природний смак, а готова закуска виходить ніжною, ароматною та дуже апетитною. Такий рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто любить прості й корисні страви.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 300 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- червоний перець — 100 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- олія — 1–2 ст. л.;
- чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Кабачок, моркву, цибулю та червоний перець нарізати довільними шматочками.
- Перекласти овочі в каструлю або сотейник.
- Додати томатну пасту, лавровий лист, сіль і невелику кількість олії.
- Тушкувати під кришкою до м’якості всіх овочів.
- Наприкінці додати подрібнений часник і чорний мелений перець. Прибрати лавровий лист.
- Подрібнити овочеву масу блендером до однорідної консистенції. За потреби скоригувати смак спеціями.
- Подавати охолодженою як закуску або намазку до хліба.
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