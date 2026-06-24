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Кабачкова ікра без смаження та зайвої олії: рецепт на літо

24 червня 2026 12:14
Кабачкова ікра. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак
Редактор

У сезон кабачків варто приготувати легку овочеву ікру без зайвого жиру та складних кулінарних процесів. Завдяки тушкуванню овочі зберігають природний смак, а готова закуска виходить ніжною, ароматною та дуже апетитною. Такий рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто любить прості й корисні страви.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 300 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • червоний перець — 100 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • олія — 1–2 ст. л.;
  • чорний мелений перець — за смаком.
Кабачкова ікра. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кабачок, моркву, цибулю та червоний перець нарізати довільними шматочками.
  2. Перекласти овочі в каструлю або сотейник.
  3. Додати томатну пасту, лавровий лист, сіль і невелику кількість олії.
  4. Тушкувати під кришкою до м’якості всіх овочів.
  5. Наприкінці додати подрібнений часник і чорний мелений перець. Прибрати лавровий лист.
  6. Подрібнити овочеву масу блендером до однорідної консистенції. За потреби скоригувати смак спеціями.
  7. Подавати охолодженою як закуску або намазку до хліба.

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