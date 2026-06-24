Кабачкова ікра без смаження та зайвої олії: рецепт на літо

Кабачкова ікра. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

У сезон кабачків варто приготувати легку овочеву ікру без зайвого жиру та складних кулінарних процесів. Завдяки тушкуванню овочі зберігають природний смак, а готова закуска виходить ніжною, ароматною та дуже апетитною. Такий рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто любить прості й корисні страви.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 300 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

червоний перець — 100 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

томатна паста — 1 ст. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

олія — 1–2 ст. л.;

чорний мелений перець — за смаком.

Кабачкова ікра. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кабачок, моркву, цибулю та червоний перець нарізати довільними шматочками. Перекласти овочі в каструлю або сотейник. Додати томатну пасту, лавровий лист, сіль і невелику кількість олії. Тушкувати під кришкою до м’якості всіх овочів. Наприкінці додати подрібнений часник і чорний мелений перець. Прибрати лавровий лист. Подрібнити овочеву масу блендером до однорідної консистенції. За потреби скоригувати смак спеціями. Подавати охолодженою як закуску або намазку до хліба.

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