Канапки на Новий рік 2026 за 10 хвилин — проста й ефектна закуска

Канапки на Новий рік 2026 — закуска до святкового столу
Ці канапки — ідеальний варіант новорічної закуски, коли хочеться мінімум клопоту й максимум ефекту. Вони готуються за лічені хвилини, виглядають святково та чудово доповнюють новорічний стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- листя салату;
- помідори чері;
- ковбаса, нарізана тонкими кільцями.
Спосіб приготування
Помідори чері розрізати навпіл. Листя салату порвати руками на невеликі шматочки, щоб їх зручно було нанизувати на шпажку.
Взяти три тонкі кільця ковбаси, скласти їх одне на одне з невеликим зсувом, після чого згорнути навпіл і скрутити у формі троянди. Така подача виглядає святково і дуже апетитно.
На шпажку або зубочистку нанизати половинку помідора, листя салату, ковбасну "троянду", ще трохи салату і накрити другою половинкою помідора. Готову закуску викласти на блюдо та одразу подавати до святкового столу.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!