Канапки на Новий рік 2026 за 10 хвилин — проста й ефектна закуска

Канапки на Новий рік. Фото: кадр з відео

Ці канапки — ідеальний варіант новорічної закуски, коли хочеться мінімум клопоту й максимум ефекту. Вони готуються за лічені хвилини, виглядають святково та чудово доповнюють новорічний стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

листя салату;

помідори чері;

ковбаса, нарізана тонкими кільцями.

Спосіб приготування

Помідори чері розрізати навпіл. Листя салату порвати руками на невеликі шматочки, щоб їх зручно було нанизувати на шпажку.

Ковбаса для закуски. Фото: кадр з відео

Взяти три тонкі кільця ковбаси, скласти їх одне на одне з невеликим зсувом, після чого згорнути навпіл і скрутити у формі троянди. Така подача виглядає святково і дуже апетитно.

Закуска з ковбасою та помідорами. Фото: кадр з відео

На шпажку або зубочистку нанизати половинку помідора, листя салату, ковбасну "троянду", ще трохи салату і накрити другою половинкою помідора. Готову закуску викласти на блюдо та одразу подавати до святкового столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.