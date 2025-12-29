Відео
Відео

Канапки на Новий рік 2026 — закуска до святкового столу

Канапки на Новий рік 2026 — закуска до святкового столу

Дата публікації: 29 грудня 2025 15:04
Канапки на Новий рік 2026 за 10 хвилин — проста й ефектна закуска
Канапки на Новий рік. Фото: кадр з відео

Ці канапки — ідеальний варіант новорічної закуски, коли хочеться мінімум клопоту й максимум ефекту. Вони готуються за лічені хвилини, виглядають святково та чудово доповнюють новорічний стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • листя салату;
  • помідори чері;
  • ковбаса, нарізана тонкими кільцями.

Спосіб приготування

Помідори чері розрізати навпіл. Листя салату порвати руками на невеликі шматочки, щоб їх зручно було нанизувати на шпажку.

рецепт закуски з ковбасою
Ковбаса для закуски. Фото: кадр з відео

Взяти три тонкі кільця ковбаси, скласти їх одне на одне з невеликим зсувом, після чого згорнути навпіл і скрутити у формі троянди. Така подача виглядає святково і дуже апетитно.

простий рецепт закуски з ковбасою
Закуска з ковбасою та помідорами. Фото: кадр з відео

На шпажку або зубочистку нанизати половинку помідора, листя салату, ковбасну "троянду", ще трохи салату і накрити другою половинкою помідора. Готову закуску викласти на блюдо та одразу подавати до святкового столу.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
