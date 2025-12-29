Бутерброды на Новый год 2026 за 10 минут — простая и эффектная закуска

Канапе на Новый год 2026 — закуска к праздничному столу
Эти бутерброды — идеальный вариант новогодней закуски, когда хочется минимум хлопот и максимум эффекта. Они готовятся за считанные минуты, выглядят празднично и прекрасно дополняют новогодний стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- листья салата;
- помидоры черри;
- колбаса, нарезанная тонкими кольцами.
Способ приготовления
Помидоры черри разрезать пополам. Листья салата порвать руками на небольшие кусочки, чтобы их удобно было нанизывать на шпажку.
Взять три тонких кольца колбасы, сложить их одно на одно с небольшим смещением, после чего свернуть пополам и скрутить в форме розы. Такая подача выглядит празднично и очень аппетитно.
На шпажку или зубочистку нанизать половинку помидора, листья салата, колбасную "розу", еще немного салата и накрыть второй половинкой помидора. Готовую закуску выложить на блюдо и сразу подавать к праздничному столу.
