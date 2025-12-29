Бутерброды на Новый год 2026 за 10 минут — простая и эффектная закуска

Канапе на Новый год. Фото: кадр из видео

Эти бутерброды — идеальный вариант новогодней закуски, когда хочется минимум хлопот и максимум эффекта. Они готовятся за считанные минуты, выглядят празднично и прекрасно дополняют новогодний стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

листья салата;

помидоры черри;

колбаса, нарезанная тонкими кольцами.

Способ приготовления

Помидоры черри разрезать пополам. Листья салата порвать руками на небольшие кусочки, чтобы их удобно было нанизывать на шпажку.

Колбаса для закуски. Фото: кадр из видео

Взять три тонких кольца колбасы, сложить их одно на одно с небольшим смещением, после чего свернуть пополам и скрутить в форме розы. Такая подача выглядит празднично и очень аппетитно.

Закуска с колбасой и помидорами. Фото: кадр из видео

На шпажку или зубочистку нанизать половинку помидора, листья салата, колбасную "розу", еще немного салата и накрыть второй половинкой помидора. Готовую закуску выложить на блюдо и сразу подавать к праздничному столу.

