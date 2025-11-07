Капуста пелюстка — домашній рецепт маринування з буряком, який не забувається

Капуста "Пелюстка". Фото: smakuiemo.com.ua

Ця капуста "Пелюстка" — справжня класика, яку готували ще наші мами. Вона проста, ароматна й хрустка, з красивим рожевим відтінком від буряка. Поєднання часнику, лаврового листа та духмяного перцю створює насичений смак, який неможливо сплутати ні з чим. Усього доба й на вашому столі готова улюблена домашня закуска, що завжди зникає першою.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

капуста — 1,3 кг;

буряк — 2 шт.;

часник — 1 головка;

лавровий лист — 2 шт.

Для маринаду:

вода — 1,5 л;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 6 ст. л.;

олія — 150 мл.;

оцет 9 % — 150 мл.;

духмяний перець горошком — 6–8 шт.

Спосіб приготування

Капусту нарізати невеликими шматочками, щоб утворилися гарні "пелюстки".

Нарізана капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Буряк очистити й нарізати тонкими кружечками або смужками, часник розібрати на зубчики.

Капуста та буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно чистої трилітрової банки викласти кілька шматочків буряка, частину часнику й лавровий лист. Потім викласти шар капусти, злегка втрамбувати, знову додати буряк, часник і лавровий лист. Продовжити чергувати шари, поки банка не заповниться. Зверху покласти кілька шматочків буряка — вони нададуть капусті більш насиченого кольору.

Приготування маринаду. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати маринад: у каструлі змішати воду, сіль, цукор, олію, оцет і духмяний перець. Довести до кипіння, щоб сіль і цукор повністю розчинилися.

Капуста в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячим маринадом залити капусту до верху банки, накрити кришкою й залишити охолоджуватись при кімнатній температурі.

Маринована капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли охолоне, поставити банку в холодильник або прохолодне місце. Уже через добу капуста готова — хрустка, ароматна, з чудовим рожевим кольором і приємною кислинкою.

