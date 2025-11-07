Відео
Дата публікації: 7 листопада 2025 01:04
Оновлено: 19:11
Капуста пелюстка — домашній рецепт маринування з буряком, який не забувається
Капуста "Пелюстка". Фото: smakuiemo.com.ua

Ця капуста "Пелюстка" — справжня класика, яку готували ще наші мами. Вона проста, ароматна й хрустка, з красивим рожевим відтінком від буряка. Поєднання часнику, лаврового листа та духмяного перцю створює насичений смак, який неможливо сплутати ні з чим. Усього доба й на вашому столі готова улюблена домашня закуска, що завжди зникає першою.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

  • капуста — 1,3 кг;
  • буряк — 2 шт.;
  • часник — 1 головка;
  • лавровий лист — 2 шт.

Для маринаду:

  • вода — 1,5 л;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • олія — 150 мл.;
  • оцет 9 % — 150 мл.;
  • духмяний перець горошком — 6–8 шт.

Спосіб приготування

Капусту нарізати невеликими шматочками, щоб утворилися гарні "пелюстки".

як приготувати капусту пелюстку
Нарізана капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Буряк очистити й нарізати тонкими кружечками або смужками, часник розібрати на зубчики.

рецепт пелюстки
Капуста та буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно чистої трилітрової банки викласти кілька шматочків буряка, частину часнику й лавровий лист. Потім викласти шар капусти, злегка втрамбувати, знову додати буряк, часник і лавровий лист. Продовжити чергувати шари, поки банка не заповниться. Зверху покласти кілька шматочків буряка — вони нададуть капусті більш насиченого кольору.

рецепт маринаду для пелюстки
Приготування маринаду. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати маринад: у каструлі змішати воду, сіль, цукор, олію, оцет і духмяний перець. Довести до кипіння, щоб сіль і цукор повністю розчинилися.

рецепт маринованої капусти
Капуста в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячим маринадом залити капусту до верху банки, накрити кришкою й залишити охолоджуватись при кімнатній температурі.

рецепт маринованої капусти з буряком
Маринована капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли охолоне, поставити банку в холодильник або прохолодне місце. Уже через добу капуста готова — хрустка, ароматна, з чудовим рожевим кольором і приємною кислинкою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

капуста рецепт маринована капуста буряк закуска
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
