Капуста пелюстка — домашній рецепт маринування з буряком, який не забувається

Капуста "Пелюстка" — смак, що не забувається, рецепт від мами
Ця капуста "Пелюстка" — справжня класика, яку готували ще наші мами. Вона проста, ароматна й хрустка, з красивим рожевим відтінком від буряка. Поєднання часнику, лаврового листа та духмяного перцю створює насичений смак, який неможливо сплутати ні з чим. Усього доба й на вашому столі готова улюблена домашня закуска, що завжди зникає першою.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться (на 3-літрову банку):
- капуста — 1,3 кг;
- буряк — 2 шт.;
- часник — 1 головка;
- лавровий лист — 2 шт.
Для маринаду:
- вода — 1,5 л;
- сіль — 3 ст. л.;
- цукор — 6 ст. л.;
- олія — 150 мл.;
- оцет 9 % — 150 мл.;
- духмяний перець горошком — 6–8 шт.
Спосіб приготування
Капусту нарізати невеликими шматочками, щоб утворилися гарні "пелюстки".
Буряк очистити й нарізати тонкими кружечками або смужками, часник розібрати на зубчики.
На дно чистої трилітрової банки викласти кілька шматочків буряка, частину часнику й лавровий лист. Потім викласти шар капусти, злегка втрамбувати, знову додати буряк, часник і лавровий лист. Продовжити чергувати шари, поки банка не заповниться. Зверху покласти кілька шматочків буряка — вони нададуть капусті більш насиченого кольору.
Приготувати маринад: у каструлі змішати воду, сіль, цукор, олію, оцет і духмяний перець. Довести до кипіння, щоб сіль і цукор повністю розчинилися.
Гарячим маринадом залити капусту до верху банки, накрити кришкою й залишити охолоджуватись при кімнатній температурі.
Коли охолоне, поставити банку в холодильник або прохолодне місце. Уже через добу капуста готова — хрустка, ароматна, з чудовим рожевим кольором і приємною кислинкою.
