Капуста пелюстка — домашний рецепт маринования со свеклой, который не забывается

Капуста "Пелюстка". Фото: smakuiemo.com.ua

Эта капуста "Пелюстка" — настоящая классика, которую готовили еще наши мамы. Она простая, ароматная и хрустящая, с красивым розовым оттенком от свеклы. Сочетание чеснока, лаврового листа и душистого перца создает насыщенный вкус, который невозможно спутать ни с чем. Всего сутки и на вашем столе готова любимая домашняя закуска, которая всегда исчезает первой.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

капуста — 1,3 кг;

свекла — 2 шт.;

чеснок — 1 головка;

лавровый лист — 2 шт.

Для маринада:

вода — 1,5 л.;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.;

масло — 150 мл.;

уксус 9% — 150 мл.;

душистый перец горошком — 6-8 шт.

Способ приготовления

Капусту нарезать небольшими кусочками, чтобы образовались красивые "лепестки".

Нарезанная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Свеклу очистить и нарезать тонкими кружочками или полосками, чеснок разобрать на зубчики.

Капуста и свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно чистой трехлитровой банки выложить несколько кусочков свеклы, часть чеснока и лавровый лист. Затем выложить слой капусты, слегка утрамбовать, снова добавить свеклу, чеснок и лавровый лист. Продолжить чередовать слои, пока банка не заполнится. Сверху положить несколько кусочков свеклы — они придадут капусте более насыщенный цвет.

Приготовление маринада. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить маринад: в кастрюле смешать воду, соль, сахар, масло, уксус и душистый перец. Довести до кипения, чтобы соль и сахар полностью растворились.

Капуста в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячим маринадом залить капусту до верха банки, накрыть крышкой и оставить охлаждаться при комнатной температуре.

Маринованная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда остынет, поставить банку в холодильник или прохладное место. Уже через сутки капуста готова — хрустящая, ароматная, с прекрасным розовым цветом и приятной кислинкой.

