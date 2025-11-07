Видео
Видео

Капуста "Пелюстка" — вкус, который не забывается, рецепт от мамы

Капуста "Пелюстка" — вкус, который не забывается, рецепт от мамы

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 01:04
обновлено: 19:11
Капуста пелюстка — домашний рецепт маринования со свеклой, который не забывается
Капуста "Пелюстка". Фото: smakuiemo.com.ua

Эта капуста "Пелюстка" — настоящая классика, которую готовили еще наши мамы. Она простая, ароматная и хрустящая, с красивым розовым оттенком от свеклы. Сочетание чеснока, лаврового листа и душистого перца создает насыщенный вкус, который невозможно спутать ни с чем. Всего сутки и на вашем столе готова любимая домашняя закуска, которая всегда исчезает первой.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

  • капуста — 1,3 кг;
  • свекла — 2 шт.;
  • чеснок — 1 головка;
  • лавровый лист — 2 шт.

Для маринада:

  • вода — 1,5 л.;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 6 ст. л.;
  • масло — 150 мл.;
  • уксус 9% — 150 мл.;
  • душистый перец горошком — 6-8 шт.

Способ приготовления

Капусту нарезать небольшими кусочками, чтобы образовались красивые "лепестки".

як приготувати капусту пелюстку
Нарезанная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Свеклу очистить и нарезать тонкими кружочками или полосками, чеснок разобрать на зубчики.

рецепт пелюстки
Капуста и свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно чистой трехлитровой банки выложить несколько кусочков свеклы, часть чеснока и лавровый лист. Затем выложить слой капусты, слегка утрамбовать, снова добавить свеклу, чеснок и лавровый лист. Продолжить чередовать слои, пока банка не заполнится. Сверху положить несколько кусочков свеклы — они придадут капусте более насыщенный цвет.

рецепт маринаду для пелюстки
Приготовление маринада. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить маринад: в кастрюле смешать воду, соль, сахар, масло, уксус и душистый перец. Довести до кипения, чтобы соль и сахар полностью растворились.

рецепт маринованої капусти
Капуста в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячим маринадом залить капусту до верха банки, накрыть крышкой и оставить охлаждаться при комнатной температуре.

рецепт маринованої капусти з буряком
Маринованная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда остынет, поставить банку в холодильник или прохладное место. Уже через сутки капуста готова — хрустящая, ароматная, с прекрасным розовым цветом и приятной кислинкой.

капуста рецепт маринованная капуста свекла закуска
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
