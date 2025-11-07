Капуста пелюстка — домашний рецепт маринования со свеклой, который не забывается

Капуста "Пелюстка" — вкус, который не забывается, рецепт от мамы
Эта капуста "Пелюстка" — настоящая классика, которую готовили еще наши мамы. Она простая, ароматная и хрустящая, с красивым розовым оттенком от свеклы. Сочетание чеснока, лаврового листа и душистого перца создает насыщенный вкус, который невозможно спутать ни с чем. Всего сутки и на вашем столе готова любимая домашняя закуска, которая всегда исчезает первой.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится (на 3-литровую банку):
- капуста — 1,3 кг;
- свекла — 2 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- лавровый лист — 2 шт.
Для маринада:
- вода — 1,5 л.;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 6 ст. л.;
- масло — 150 мл.;
- уксус 9% — 150 мл.;
- душистый перец горошком — 6-8 шт.
Способ приготовления
Капусту нарезать небольшими кусочками, чтобы образовались красивые "лепестки".
Свеклу очистить и нарезать тонкими кружочками или полосками, чеснок разобрать на зубчики.
На дно чистой трехлитровой банки выложить несколько кусочков свеклы, часть чеснока и лавровый лист. Затем выложить слой капусты, слегка утрамбовать, снова добавить свеклу, чеснок и лавровый лист. Продолжить чередовать слои, пока банка не заполнится. Сверху положить несколько кусочков свеклы — они придадут капусте более насыщенный цвет.
Приготовить маринад: в кастрюле смешать воду, соль, сахар, масло, уксус и душистый перец. Довести до кипения, чтобы соль и сахар полностью растворились.
Горячим маринадом залить капусту до верха банки, накрыть крышкой и оставить охлаждаться при комнатной температуре.
Когда остынет, поставить банку в холодильник или прохладное место. Уже через сутки капуста готова — хрустящая, ароматная, с прекрасным розовым цветом и приятной кислинкой.
