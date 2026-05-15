Картопляні пиріжки на сніданок за 10 хвилин: новий швидкий рецепт
Дата публікації: 15 травня 2026 05:04
Хрусткі ззовні, ніжні всередині та з ароматом домашнього сиру — ці картопляні пиріжки готуються настільки швидко, що легко можуть стати вашим улюбленим сніданком. Просте тісто, мінімум інгредієнтів і результат, який зникає зі столу ще гарячим.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 800 г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 250 г;
- бринза — 150–200 г;
- сіль, перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Картоплю очистити, нарізати й відварити до м’якості, після чого злити воду та охолодити.
- Розім’яти в пюре, додати яйця й поступово всипати борошно, вимішуючи м’яке тісто.
- Бринзу подрібнити руками та вмішати в картопляну масу.
- Посолити й поперчити обережно, враховуючи солоність сиру.
- Замісити ніжне, не забите тісто, яке не прилипає до рук.
- Сформувати пласт завтовшки близько 1 см і розрізати на рівні частини. З кожної сформувати невеликі пиріжки.
- Смажити на розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати гарячими.
