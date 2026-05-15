Картопляні пиріжки на сніданок за 10 хвилин: новий швидкий рецепт

Хрусткі ззовні, ніжні всередині та з ароматом домашнього сиру — ці картопляні пиріжки готуються настільки швидко, що легко можуть стати вашим улюбленим сніданком. Просте тісто, мінімум інгредієнтів і результат, який зникає зі столу ще гарячим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 800 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 250 г;

бринза — 150–200 г;

сіль, перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати й відварити до м’якості, після чого злити воду та охолодити. Розім’яти в пюре, додати яйця й поступово всипати борошно, вимішуючи м’яке тісто. Бринзу подрібнити руками та вмішати в картопляну масу. Посолити й поперчити обережно, враховуючи солоність сиру. Замісити ніжне, не забите тісто, яке не прилипає до рук. Сформувати пласт завтовшки близько 1 см і розрізати на рівні частини. З кожної сформувати невеликі пиріжки. Смажити на розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати гарячими.

