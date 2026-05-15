Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Картопляні пиріжки на сніданок за 10 хвилин: новий швидкий рецепт

Картопляні пиріжки на сніданок за 10 хвилин: новий швидкий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 05:04
Картопляні пиріжки на сніданок за 10 хвилин: новий швидкий рецепт
Картопляні пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Хрусткі ззовні, ніжні всередині та з ароматом домашнього сиру — ці картопляні пиріжки готуються настільки швидко, що легко можуть стати вашим улюбленим сніданком. Просте тісто, мінімум інгредієнтів і результат, який зникає зі столу ще гарячим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 800 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 250 г;
  • бринза — 150–200 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт картопляних пиріжків
Приготування пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю очистити, нарізати й відварити до м’якості, після чого злити воду та охолодити.
  2. Розім’яти в пюре, додати яйця й поступово всипати борошно, вимішуючи м’яке тісто.
  3. Бринзу подрібнити руками та вмішати в картопляну масу.
  4. Посолити й поперчити обережно, враховуючи солоність сиру.
  5. Замісити ніжне, не забите тісто, яке не прилипає до рук.
  6. Сформувати пласт завтовшки близько 1 см і розрізати на рівні частини. З кожної сформувати невеликі пиріжки.
  7. Смажити на розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати гарячими.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

рецепт ідея для сніданку пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації