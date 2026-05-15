Картофельные пирожки на завтрак за 10 минут: новый быстрый рецепт

Дата публикации 15 мая 2026 05:04
Картофельные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

Хрустящие снаружи, нежные внутри и с ароматом домашнего сыра — эти картофельные пирожки готовятся настолько быстро, что легко могут стать вашим любимым завтраком. Простое тесто, минимум ингредиентов и результат, который исчезает со стола еще горячим.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 800 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 250 г;
  • брынза — 150-200 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.
рецепт картопляних пиріжків
Приготовление пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель очистить, нарезать и отварить до мягкости, после чего слить воду и охладить.
  2. Размять в пюре, добавить яйца и постепенно всыпать муку, вымешивая мягкое тесто.
  3. Брынзу измельчить руками и вмешать в картофельную массу.
  4. Посолить и поперчить осторожно, учитывая соленость сыра.
  5. Замесить нежное, не забитое тесто, которое не прилипает к рукам.
  6. Сформировать пласт толщиной около 1 см и разрезать на равные части. Из каждой сформировать небольшие пирожки.
  7. Жарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон. Подавать горячими.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
