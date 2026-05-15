Картофельные пирожки на завтрак за 10 минут: новый быстрый рецепт
Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 05:04
Картофельные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua
Хрустящие снаружи, нежные внутри и с ароматом домашнего сыра — эти картофельные пирожки готовятся настолько быстро, что легко могут стать вашим любимым завтраком. Простое тесто, минимум ингредиентов и результат, который исчезает со стола еще горячим.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 800 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 250 г;
- брынза — 150-200 г;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Картофель очистить, нарезать и отварить до мягкости, после чего слить воду и охладить.
- Размять в пюре, добавить яйца и постепенно всыпать муку, вымешивая мягкое тесто.
- Брынзу измельчить руками и вмешать в картофельную массу.
- Посолить и поперчить осторожно, учитывая соленость сыра.
- Замесить нежное, не забитое тесто, которое не прилипает к рукам.
- Сформировать пласт толщиной около 1 см и разрезать на равные части. Из каждой сформировать небольшие пирожки.
- Жарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон. Подавать горячими.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Читайте также:
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.
Реклама