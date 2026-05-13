Хачапури на завтрак за 10 минут: рецепт приготовления на сковороде
Дата публикации 13 мая 2026 05:04
Хачапури на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua
Когда хочется чего-то теплого, сырного и домашнего, этот рецепт станет настоящей находкой. Хачапури на сковороде готовятся очень быстро, а получаются настолько нежными и ароматными, что исчезают со стола еще горячими.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- теплый кефир — 200 г;
- мука — 350 г;
- сыр сулугуни — 280 г;
- сливочное масло — 70 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 10 г.
Способ приготовления
- В глубокой миске смешать теплый кефир, яйцо, соль и сахар.
- Добавить разрыхлитель и постепенно подмешать муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Оставить его на несколько минут отдохнуть.
- Сыр сулугуни натереть на крупной терке. Тесто разделить на несколько частей и раскатать в небольшие круглые лепешки.
- В центр выложить сырную начинку, края собрать вверх и хорошо защипнуть. Затем осторожно приплюснуть заготовки руками.
- Сковороду разогреть с небольшим количеством масла.
- Жарить хачапури под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Готовые лепешки сразу смазать сливочным маслом.
