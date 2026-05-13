Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Хачапури на завтрак за 10 минут: рецепт приготовления на сковороде

Хачапури на завтрак за 10 минут: рецепт приготовления на сковороде

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 05:04
Хачапури на завтрак за 10 минут: рецепт приготовления на сковороде
Хачапури на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда хочется чего-то теплого, сырного и домашнего, этот рецепт станет настоящей находкой. Хачапури на сковороде готовятся очень быстро, а получаются настолько нежными и ароматными, что исчезают со стола еще горячими.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • теплый кефир — 200 г;
  • мука — 350 г;
  • сыр сулугуни — 280 г;
  • сливочное масло — 70 г;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 10 г.
рецепт хачапурі на сніданок
Приготовление хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. В глубокой миске смешать теплый кефир, яйцо, соль и сахар.
  2. Добавить разрыхлитель и постепенно подмешать муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Оставить его на несколько минут отдохнуть.
  3. Сыр сулугуни натереть на крупной терке. Тесто разделить на несколько частей и раскатать в небольшие круглые лепешки.
  4. В центр выложить сырную начинку, края собрать вверх и хорошо защипнуть. Затем осторожно приплюснуть заготовки руками.
  5. Сковороду разогреть с небольшим количеством масла.
  6. Жарить хачапури под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Готовые лепешки сразу смазать сливочным маслом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

хачапури рецепт идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации