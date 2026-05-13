Хачапури на завтрак за 10 минут: рецепт приготовления на сковороде

Хачапури на завтрак.

Когда хочется чего-то теплого, сырного и домашнего, этот рецепт станет настоящей находкой. Хачапури на сковороде готовятся очень быстро, а получаются настолько нежными и ароматными, что исчезают со стола еще горячими.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

теплый кефир — 200 г;

мука — 350 г;

сыр сулугуни — 280 г;

сливочное масло — 70 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 10 г.

Приготовление хачапури.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать теплый кефир, яйцо, соль и сахар. Добавить разрыхлитель и постепенно подмешать муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Оставить его на несколько минут отдохнуть. Сыр сулугуни натереть на крупной терке. Тесто разделить на несколько частей и раскатать в небольшие круглые лепешки. В центр выложить сырную начинку, края собрать вверх и хорошо защипнуть. Затем осторожно приплюснуть заготовки руками. Сковороду разогреть с небольшим количеством масла. Жарить хачапури под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Готовые лепешки сразу смазать сливочным маслом.

