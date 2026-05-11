Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут: рецепт на завтрак

Дата публикации 11 мая 2026 05:04
Ленивые хачапури. Фото: кадр из видео

Эти ленивые хачапури станут настоящим спасением, когда хочется чего-то вкусного и сытного без лишних хлопот. Благодаря большому количеству сыра они получаются нежными внутри и аппетитно румяными снаружи. Готовятся очень быстро на обычной сковороде, а вкус напоминает настоящую домашнюю выпечку. Идеальный вариант для теплого семейного завтрака.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 200 мл.;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • творог — 150-250 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — щепотка;
  • масло — для жарки.
Приготовление ленивых хачапури. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. В миске смешать яйцо, соль и сахар. Добавить молоко, всыпать муку с разрыхлителем и хорошо перемешать до однородности.
  2. Добавить тертый сыр и еще раз перемешать, чтобы он равномерно распределился в тесте.
  3. Сковороду смазать маслом и выложить тесто ровным слоем.
  4. Готовить под крышкой на небольшом огне примерно 8-10 минут до румяной корочки.
  5. Осторожно перевернуть хачапури и жарить еще несколько минут без крышки до готовности.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
