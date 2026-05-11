Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут: рецепт на завтрак
Эти ленивые хачапури станут настоящим спасением, когда хочется чего-то вкусного и сытного без лишних хлопот. Благодаря большому количеству сыра они получаются нежными внутри и аппетитно румяными снаружи. Готовятся очень быстро на обычной сковороде, а вкус напоминает настоящую домашнюю выпечку. Идеальный вариант для теплого семейного завтрака.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 200 мл.;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- творог — 150-250 г;
- соль — щепотка;
- сахар — щепотка;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- В миске смешать яйцо, соль и сахар. Добавить молоко, всыпать муку с разрыхлителем и хорошо перемешать до однородности.
- Добавить тертый сыр и еще раз перемешать, чтобы он равномерно распределился в тесте.
- Сковороду смазать маслом и выложить тесто ровным слоем.
- Готовить под крышкой на небольшом огне примерно 8-10 минут до румяной корочки.
- Осторожно перевернуть хачапури и жарить еще несколько минут без крышки до готовности.
