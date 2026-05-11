Ленивые хачапури на сковороде за 15 минут: рецепт на завтрак

Ленивые хачапури. Фото: кадр из видео

Эти ленивые хачапури станут настоящим спасением, когда хочется чего-то вкусного и сытного без лишних хлопот. Благодаря большому количеству сыра они получаются нежными внутри и аппетитно румяными снаружи. Готовятся очень быстро на обычной сковороде, а вкус напоминает настоящую домашнюю выпечку. Идеальный вариант для теплого семейного завтрака.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

молоко — 200 мл.;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

творог — 150-250 г;

соль — щепотка;

сахар — щепотка;

масло — для жарки.

Приготовление ленивых хачапури. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

В миске смешать яйцо, соль и сахар. Добавить молоко, всыпать муку с разрыхлителем и хорошо перемешать до однородности. Добавить тертый сыр и еще раз перемешать, чтобы он равномерно распределился в тесте. Сковороду смазать маслом и выложить тесто ровным слоем. Готовить под крышкой на небольшом огне примерно 8-10 минут до румяной корочки. Осторожно перевернуть хачапури и жарить еще несколько минут без крышки до готовности.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.