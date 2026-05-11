Ліниві хачапурі на сковороді за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Ліниві хачапурі на сковороді за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Дата публікації: 11 травня 2026 05:04
Ліниві хачапурі. Фото: кадр з відео

Ці ліниві хачапурі стануть справжнім порятунком, коли хочеться чогось смачного та ситного без зайвого клопоту. Завдяки великій кількості сиру вони виходять ніжними всередині й апетитно рум’яними зовні. Готуються дуже швидко на звичайній сковороді, а смак нагадує справжню домашню випічку. Ідеальний варіант для теплого сімейного сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • молоко — 200 мл.;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сир — 150–250 г;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — дрібка;
  • олія — для смаження.
Приготування лінивих хачапурі. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати яйце, сіль і цукор. Додати молоко, всипати борошно з розпушувачем і добре перемішати до однорідності.
  2. Додати тертий сир і ще раз перемішати, щоб він рівномірно розподілився у тісті.
  3. Сковороду змастити олією та викласти тісто рівним шаром.
  4. Готувати під кришкою на невеликому вогні приблизно 8–10 хвилин до рум’яної скоринки.
  5. Обережно перевернути хачапурі та смажити ще кілька хвилин без кришки до готовності.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
