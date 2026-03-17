Ледачі хачапурі на сніданок за 15 хвилин: швидкий рецепт без дріжджів та без духовки

Ледачі хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо потрібно швидко приготувати ситний сніданок, ці ледачі хачапурі стануть чудовим варіантом. Тісто робиться без дріжджів, а готуються вони просто на пательні. Усередині — соковита м’ясна начинка, яка робить страву дуже ароматною і поживною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 100 мл.;

вода — 100 мл.;

олія — 50 мл.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 2 г;

борошно — 600 г.

Для начинки:

фарш (будь-який м’ясний) — 500 г;

сіль — 5 г;

спеції — 5 г;

паприка — 5 г;

часник — 5 г;

чорний перець — 3 г.

Для обсмаження:

вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати молоко, воду, олію, яйце та сіль. Поступово додати борошно і замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Для начинки фарш змішати із сіллю, спеціями, паприкою, подрібненим часником і чорним перцем. Добре перемішати до однорідної маси.

Приготування хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто поділити на невеликі частини та розкачати у невеликі кружечки або квадрати. У центр викласти трохи фаршу та сформувати конвертики. Після цього обережно розтягнути їх руками, щоб утворився плаский коржик.

Хачапурі на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

На пательні розтопити вершкове масло та викласти заготовки. Смажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки, поки фарш усередині повністю приготується. Готові хачапурі подавати гарячими.

