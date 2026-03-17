Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ледачі хачапурі на сніданок за 15 хвилин: швидкий рецепт без дріжджів

Ледачі хачапурі на сніданок за 15 хвилин: швидкий рецепт без дріжджів

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 05:04
Ледачі хачапурі на сніданок за 15 хвилин: швидкий рецепт без дріжджів та без духовки
Ледачі хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо потрібно швидко приготувати ситний сніданок, ці ледачі хачапурі стануть чудовим варіантом. Тісто робиться без дріжджів, а готуються вони просто на пательні. Усередині — соковита м’ясна начинка, яка робить страву дуже ароматною і поживною.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 100 мл.;
  • вода — 100 мл.;
  • олія — 50 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 2 г;
  • борошно — 600 г.

Для начинки:

  • фарш (будь-який м’ясний) — 500 г;
  • сіль — 5 г;
  • спеції — 5 г;
  • паприка — 5 г;
  • часник — 5 г;
  • чорний перець — 3 г.

Для обсмаження:

  • вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати молоко, воду, олію, яйце та сіль. Поступово додати борошно і замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Для начинки фарш змішати із сіллю, спеціями, паприкою, подрібненим часником і чорним перцем. Добре перемішати до однорідної маси.

рецепт лінивих хачапурі
Приготування хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто поділити на невеликі частини та розкачати у невеликі кружечки або квадрати. У центр викласти трохи фаршу та сформувати конвертики. Після цього обережно розтягнути їх руками, щоб утворився плаский коржик.

простий рецепт лінивих хачапурі на сніданок
Хачапурі на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

На пательні розтопити вершкове масло та викласти заготовки. Смажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки, поки фарш усередині повністю приготується. Готові хачапурі подавати гарячими.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації