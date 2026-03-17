Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут: быстрый рецепт без дрожжей и без духовки

Ленивые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Если нужно быстро приготовить сытный завтрак, эти ленивые хачапури станут отличным вариантом. Тесто делается без дрожжей, а готовятся они просто на сковороде. Внутри — сочная мясная начинка, которая делает блюдо очень ароматным и питательным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 100 мл.;

вода — 100 мл.;

масло — 50 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 2 г;

мука — 600 г.

Для начинки:

фарш (любой мясной) — 500 г;

соль — 5 г;

специи — 5 г;

паприка — 5 г;

чеснок — 5 г;

черный перец — 3 г.

Для обжарки:

сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления

В миске смешать молоко, воду, масло, яйцо и соль. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Для начинки фарш смешать с солью, специями, паприкой, измельченным чесноком и черным перцем. Хорошо перемешать до однородной массы.

Приготовление хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто разделить на небольшие части и раскатать в небольшие кружочки или квадраты. В центр выложить немного фарша и сформировать конвертики. После этого осторожно растянуть их руками, чтобы образовалась плоская лепешка.

Хачапури на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде растопить сливочное масло и выложить заготовки. Жарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки, пока фарш внутри полностью приготовится. Готовые хачапури подавать горячими.

