Главная Вкус Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут: быстрый рецепт без дрожжей

Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут: быстрый рецепт без дрожжей

Дата публикации 17 марта 2026 05:04
Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут: быстрый рецепт без дрожжей и без духовки
Ленивые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Если нужно быстро приготовить сытный завтрак, эти ленивые хачапури станут отличным вариантом. Тесто делается без дрожжей, а готовятся они просто на сковороде. Внутри — сочная мясная начинка, которая делает блюдо очень ароматным и питательным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 100 мл.;
  • вода — 100 мл.;
  • масло — 50 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 2 г;
  • мука — 600 г.

Для начинки:

  • фарш (любой мясной) — 500 г;
  • соль — 5 г;
  • специи — 5 г;
  • паприка — 5 г;
  • чеснок — 5 г;
  • черный перец — 3 г.

Для обжарки:

  • сливочное масло — 100 г.

Способ приготовления

В миске смешать молоко, воду, масло, яйцо и соль. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Для начинки фарш смешать с солью, специями, паприкой, измельченным чесноком и черным перцем. Хорошо перемешать до однородной массы.

Приготовление хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто разделить на небольшие части и раскатать в небольшие кружочки или квадраты. В центр выложить немного фарша и сформировать конвертики. После этого осторожно растянуть их руками, чтобы образовалась плоская лепешка.

Хачапури на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде растопить сливочное масло и выложить заготовки. Жарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки, пока фарш внутри полностью приготовится. Готовые хачапури подавать горячими.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
