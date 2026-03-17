Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут: быстрый рецепт без дрожжей и без духовки

Ленивые хачапури на завтрак за 15 минут: быстрый рецепт без дрожжей
Если нужно быстро приготовить сытный завтрак, эти ленивые хачапури станут отличным вариантом. Тесто делается без дрожжей, а готовятся они просто на сковороде. Внутри — сочная мясная начинка, которая делает блюдо очень ароматным и питательным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 100 мл.;
- вода — 100 мл.;
- масло — 50 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 2 г;
- мука — 600 г.
Для начинки:
- фарш (любой мясной) — 500 г;
- соль — 5 г;
- специи — 5 г;
- паприка — 5 г;
- чеснок — 5 г;
- черный перец — 3 г.
Для обжарки:
- сливочное масло — 100 г.
Способ приготовления
В миске смешать молоко, воду, масло, яйцо и соль. Постепенно добавить муку и замесить мягкое эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Для начинки фарш смешать с солью, специями, паприкой, измельченным чесноком и черным перцем. Хорошо перемешать до однородной массы.
Тесто разделить на небольшие части и раскатать в небольшие кружочки или квадраты. В центр выложить немного фарша и сформировать конвертики. После этого осторожно растянуть их руками, чтобы образовалась плоская лепешка.
На сковороде растопить сливочное масло и выложить заготовки. Жарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки, пока фарш внутри полностью приготовится. Готовые хачапури подавать горячими.
Читайте Новини.LIVE!