Хачапурі на сніданок за 10 хвилин: рецепт приготування на сковороді
Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 05:04
Хачапурі на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua
Коли хочеться чогось теплого, сирного та домашнього, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Хачапурі на сковороді готуються дуже швидко, а виходять настільки ніжними та ароматними, що зникають зі столу ще гарячими.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- теплий кефір — 200 г;
- борошно — 350 г;
- сир сулугуні — 280 г;
- вершкове масло — 70 г;
- олія — 1 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- розпушувач — 10 г.
Спосіб приготування
- У глибокій мисці змішати теплий кефір, яйце, сіль і цукор.
- Додати розпушувач і поступово підмішати борошно, замішуючи м’яке та еластичне тісто. Залишити його на кілька хвилин відпочити.
- Сир сулугуні натерти на крупній тертці. Тісто поділити на кілька частин і розкачати у невеликі круглі коржі.
- У центр викласти сирну начинку, краї зібрати догори та добре защипнути. Потім обережно приплюснути заготовки руками.
- Сковороду розігріти з невеликою кількістю олії.
- Смажити хачапурі під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Готові коржі одразу змастити вершковим маслом.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів
Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.
Читайте також:
Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.
Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.
Реклама