Хачапурі на сніданок за 10 хвилин: рецепт приготування на сковороді

Хачапурі на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли хочеться чогось теплого, сирного та домашнього, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Хачапурі на сковороді готуються дуже швидко, а виходять настільки ніжними та ароматними, що зникають зі столу ще гарячими.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

теплий кефір — 200 г;

борошно — 350 г;

сир сулугуні — 280 г;

вершкове масло — 70 г;

олія — 1 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

розпушувач — 10 г.

Приготування хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати теплий кефір, яйце, сіль і цукор. Додати розпушувач і поступово підмішати борошно, замішуючи м’яке та еластичне тісто. Залишити його на кілька хвилин відпочити. Сир сулугуні натерти на крупній тертці. Тісто поділити на кілька частин і розкачати у невеликі круглі коржі. У центр викласти сирну начинку, краї зібрати догори та добре защипнути. Потім обережно приплюснути заготовки руками. Сковороду розігріти з невеликою кількістю олії. Смажити хачапурі під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Готові коржі одразу змастити вершковим маслом.

