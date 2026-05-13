Головна Смак Хачапурі на сніданок за 10 хвилин: рецепт приготування на сковороді

Дата публікації: 13 травня 2026 05:04
Хачапурі на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли хочеться чогось теплого, сирного та домашнього, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Хачапурі на сковороді готуються дуже швидко, а виходять настільки ніжними та ароматними, що зникають зі столу ще гарячими. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • теплий кефір — 200 г;
  • борошно — 350 г;
  • сир сулугуні — 280 г;
  • вершкове масло — 70 г;
  • олія — 1 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • розпушувач — 10 г.
Приготування хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. У глибокій мисці змішати теплий кефір, яйце, сіль і цукор.
  2. Додати розпушувач і поступово підмішати борошно, замішуючи м’яке та еластичне тісто. Залишити його на кілька хвилин відпочити.
  3. Сир сулугуні натерти на крупній тертці. Тісто поділити на кілька частин і розкачати у невеликі круглі коржі. 
  4. У центр викласти сирну начинку, краї зібрати догори та добре защипнути. Потім обережно приплюснути заготовки руками.
  5. Сковороду розігріти з невеликою кількістю олії.
  6. Смажити хачапурі під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Готові коржі одразу змастити вершковим маслом.

Юлія Щербак - Редактор
