Головна Смак Кавовий десерт без духовки "Хвилинка": знадобиться всього 4 інгредієнти

Кавовий десерт без духовки "Хвилинка": знадобиться всього 4 інгредієнти

Дата публікації: 30 квітня 2026 03:04
Кавовий десерт без духовки Хвилинка: знадобиться всього 4 інгредієнти
Кавовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт — ідеальне рішення, коли хочеться чогось солодкого без зайвого клопоту. Легкий крем, ароматна кава та ніжне печиво створюють гармонійний смак, який підкорює з першої ложки. Простий рецепт, що виглядає як ресторанний десерт.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • печиво савоярді — 8 шт.;
  • кава — 250 мл.;
  • маскарпоне — 250 г;
  • вершки — 400 мл.
Шматок десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Маскарпоне перемішати до однорідності. Вершки збити до пишної консистенції та акуратно з’єднати з сиром.
  2. Печиво швидко занурити в охолоджену каву.
  3. Викласти шар у форму, зверху розподілити крем. Повторити шари.
  4. Десерт поставити в холодильник на 4–6 годин до стабілізації.
  5. Перед подачею за бажанням прикрасити какао або шоколадом.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
