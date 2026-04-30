Кавовий десерт без духовки "Хвилинка": знадобиться всього 4 інгредієнти

Кавовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт — ідеальне рішення, коли хочеться чогось солодкого без зайвого клопоту. Легкий крем, ароматна кава та ніжне печиво створюють гармонійний смак, який підкорює з першої ложки. Простий рецепт, що виглядає як ресторанний десерт.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

печиво савоярді — 8 шт.;

кава — 250 мл.;

маскарпоне — 250 г;

вершки — 400 мл.

Шматок десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Маскарпоне перемішати до однорідності. Вершки збити до пишної консистенції та акуратно з’єднати з сиром. Печиво швидко занурити в охолоджену каву. Викласти шар у форму, зверху розподілити крем. Повторити шари. Десерт поставити в холодильник на 4–6 годин до стабілізації. Перед подачею за бажанням прикрасити какао або шоколадом.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Читайте також:

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.