Кавовий десерт без духовки "Хвилинка": знадобиться всього 4 інгредієнти
Дата публікації: 30 квітня 2026 03:04
Цей десерт — ідеальне рішення, коли хочеться чогось солодкого без зайвого клопоту. Легкий крем, ароматна кава та ніжне печиво створюють гармонійний смак, який підкорює з першої ложки. Простий рецепт, що виглядає як ресторанний десерт.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- печиво савоярді — 8 шт.;
- кава — 250 мл.;
- маскарпоне — 250 г;
- вершки — 400 мл.
Спосіб приготування
- Маскарпоне перемішати до однорідності. Вершки збити до пишної консистенції та акуратно з’єднати з сиром.
- Печиво швидко занурити в охолоджену каву.
- Викласти шар у форму, зверху розподілити крем. Повторити шари.
- Десерт поставити в холодильник на 4–6 годин до стабілізації.
- Перед подачею за бажанням прикрасити какао або шоколадом.
Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак
Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.
Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.
Читайте також:
Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.
Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.
