Кофейный десерт без духовки "Минутка": понадобится всего 4 ингредиента

Этот десерт — идеальное решение, когда хочется чего-то сладкого без лишних хлопот. Легкий крем, ароматный кофе и нежное печенье создают гармоничный вкус, который покоряет с первой ложки. Простой рецепт, который выглядит как ресторанный десерт.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

печенье савоярди — 8 шт.;

кофе — 250 мл.;

маскарпоне — 250 г;

сливки — 400 мл.

Способ приготовления

Маскарпоне перемешать до однородности. Сливки взбить до пышной консистенции и аккуратно соединить с сыром. Печенье быстро окунуть в охлажденный кофе. Выложить слой в форму, сверху распределить крем. Повторить слои. Десерт поставить в холодильник на 4-6 часов до стабилизации. Перед подачей по желанию украсить какао или шоколадом.

