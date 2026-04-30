Кофейный десерт без духовки "Минутка": понадобится всего 4 ингредиента
Дата публикации 30 апреля 2026 03:04
Кофейный десерт из кофе.
Этот десерт — идеальное решение, когда хочется чего-то сладкого без лишних хлопот. Легкий крем, ароматный кофе и нежное печенье создают гармоничный вкус, который покоряет с первой ложки. Простой рецепт, который выглядит как ресторанный десерт.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- печенье савоярди — 8 шт.;
- кофе — 250 мл.;
- маскарпоне — 250 г;
- сливки — 400 мл.
Способ приготовления
- Маскарпоне перемешать до однородности. Сливки взбить до пышной консистенции и аккуратно соединить с сыром.
- Печенье быстро окунуть в охлажденный кофе.
- Выложить слой в форму, сверху распределить крем. Повторить слои.
- Десерт поставить в холодильник на 4-6 часов до стабилизации.
- Перед подачей по желанию украсить какао или шоколадом.
