Кекс, який захочеться готувати щодня: 1 банка згущеного молока і 5 хвилин

Кекс, який захочеться готувати щодня: 1 банка згущенки і 5 хвилин
Дата публікації: 2 червня 2026 03:04
Ніжний кекс. Фото: smachnenke.com.ua
Цей кекс виходить настільки ніжним і ароматним, що його хочеться пекти знову і знову. Простий набір інгредієнтів і мінімум зусиль дають ідеальний результат до чаю або кави. Збережіть собі цей рецепт і не пожалкуєте.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- згущене молоко — 1 банка (380 г);
- олія рослинна — 150 г;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 1 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Яйця збити з сіллю до легкої піни. Додати згущене молоко та ретельно перемішати.
- Влити олію, знову перемішати до однорідності.
- Додати борошно з розпушувачем і замісити гладке тісто без грудочок.
- В кінці додати лимонний сік і ще раз акуратно перемішати.
- Вилити тісто у форму та випікати при 160°C приблизно 45–50 хвилин до сухої шпажки.
