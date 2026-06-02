Кекс, який захочеться готувати щодня: 1 банка згущеного молока і 5 хвилин

Кекс, який захочеться готувати щодня: 1 банка згущенки і 5 хвилин

Дата публікації: 2 червня 2026 03:04
Ніжний кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Цей кекс виходить настільки ніжним і ароматним, що його хочеться пекти знову і знову. Простий набір інгредієнтів і мінімум зусиль дають ідеальний результат до чаю або кави. Збережіть собі цей рецепт і не пожалкуєте. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • згущене молоко — 1 банка (380 г);
  • олія рослинна — 150 г;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 1 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.
Готовий кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з сіллю до легкої піни. Додати згущене молоко та ретельно перемішати.
  2. Влити олію, знову перемішати до однорідності.
  3. Додати борошно з розпушувачем і замісити гладке тісто без грудочок.
  4. В кінці додати лимонний сік і ще раз акуратно перемішати.
  5. Вилити тісто у форму та випікати при 160°C приблизно 45–50 хвилин до сухої шпажки.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
