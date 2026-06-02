Кекс, який захочеться готувати щодня: 1 банка згущеного молока і 5 хвилин

Ніжний кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Цей кекс виходить настільки ніжним і ароматним, що його хочеться пекти знову і знову. Простий набір інгредієнтів і мінімум зусиль дають ідеальний результат до чаю або кави. Збережіть собі цей рецепт і не пожалкуєте.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — 1/4 ч. л.;

згущене молоко — 1 банка (380 г);

олія рослинна — 150 г;

борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.

Готовий кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з сіллю до легкої піни. Додати згущене молоко та ретельно перемішати. Влити олію, знову перемішати до однорідності. Додати борошно з розпушувачем і замісити гладке тісто без грудочок. В кінці додати лимонний сік і ще раз акуратно перемішати. Вилити тісто у форму та випікати при 160°C приблизно 45–50 хвилин до сухої шпажки.

