Торт "Анжеліка" за 15 хвилин: знадобиться 100 г згущеного молока

Торт "Анжеліка". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт "Анжеліка" — варіант, коли хочеться ефектного десерту без довгого приготування. Два бісквіти, ніжний крем і проста збірка створюють десерт, який виглядає як із кондитерської. Він виходить м’яким, вологим і дуже збалансованим за смаком. Ідеально для домашнього чаювання або свята.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 120 г;

олія — 50 мл;

молоко — 60 мл;

борошно — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

ванілін — дрібка.

Шоколадний бісквіт:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 120 г;

олія — 50 мл;

молоко — 60 мл;

борошно — 130 г;

какао — 40 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

ванілін — дрібка.

Крем:

вершки — 300 г;

сметана — 100 г;

згущене молоко — 100 г;

вода — 200 мл + цукор — 3 ст. л. (для просочення).

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Для світлого бісквіта збити яйця з цукром і дрібкою солі до пишної світлої маси. Додати олію, молоко та перемішати. Додати борошно з розпушувачем і ваніліном, замісити однорідне тісто. Для шоколадного бісквіта повторити той самий процес, але додати какао разом із сухими інгредієнтами. На деко, застелене пергаментом, вилити світле тісто з одного боку, шоколадне — з іншого, не змішуючи. Випікати при 180°C приблизно 20 хвилин. Остудити та розрізати на коржі. Для крему збити вершки зі сметаною до пишності, додати згущене молоко й довести до однорідної маси. Коржі злегка просочити водою з цукром, змастити кремом, скласти торт. Обмазати верх і боки, обсипати крихтою від обрізків або какао.

