Торт на сковороді за 5 хвилин: готується без міксера і ваг

Шоколадний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт — справжня знахідка, коли хочеться домашнього десерту без зайвих зусиль. Він готується прямо на сковороді, без духовки, міксера чи ваг. Мінімум інгредієнтів і простий процес роблять його ідеальним варіантом на кожен день. А результат — ніжний, вологий шоколадний торт, який завжди зникає зі столу першим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 100–150 г;

молоко — 130 мл.;

рослинна олія — 70 мл.;

борошно — ~150 г;

какао — 25 г;

розпушувач — 10 г;

ваніль — за смаком.

Для просочення:

тепле молоко — 100 мл.;

згущене молоко — 1–2 ст. л.

Для глазурі:

шоколад — 1 плитка (≈85 г);

олія або масло — 1 ст. л.

Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У сковороді змішати яйця, цукор і ваніль. Додати молоко та олію, перемішати. Додати какао, борошно і розпушувач, замісити рідке тісто. Поставити сковорідку на мінімальний вогонь, накрити кришкою і випікати до готовності. Готовий корж полити сумішшю теплого молока зі згущеним, дати йому вбратися. Розтопити шоколад з олією, перемішати до однорідності та полити торт зверху.

