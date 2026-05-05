Торт на сковороді за 5 хвилин: готується без міксера і ваг

Торт на сковороді за 5 хвилин: готується без міксера і ваг

Дата публікації: 5 травня 2026 03:04
Шоколадний торт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт — справжня знахідка, коли хочеться домашнього десерту без зайвих зусиль. Він готується прямо на сковороді, без духовки, міксера чи ваг. Мінімум інгредієнтів і простий процес роблять його ідеальним варіантом на кожен день. А результат — ніжний, вологий шоколадний торт, який завжди зникає зі столу першим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100–150 г;
  • молоко — 130 мл.;
  • рослинна олія — 70 мл.;
  • борошно — ~150 г;
  • какао — 25 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • ваніль — за смаком.

Для просочення:

  • тепле молоко — 100 мл.;
  • згущене молоко — 1–2 ст. л.

Для глазурі:

  • шоколад — 1 плитка (≈85 г);
  • олія або масло — 1 ст. л.
Шматок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У сковороді змішати яйця, цукор і ваніль. Додати молоко та олію, перемішати.
  2. Додати какао, борошно і розпушувач, замісити рідке тісто.
  3. Поставити сковорідку на мінімальний вогонь, накрити кришкою і випікати до готовності.
  4. Готовий корж полити сумішшю теплого молока зі згущеним, дати йому вбратися.
  5. Розтопити шоколад з олією, перемішати до однорідності та полити торт зверху.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
