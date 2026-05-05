Торт на сковороде за 5 минут: готовится без миксера и весов

Шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот торт — настоящая находка, когда хочется домашнего десерта без лишних усилий. Он готовится прямо на сковороде, без духовки, миксера или весов. Минимум ингредиентов и простой процесс делают его идеальным вариантом на каждый день. А результат — нежный, влажный шоколадный торт, который всегда исчезает со стола первым.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100-150 г;

молоко — 130 мл.;

растительное масло — 70 мл.;

мука — ~150 г;

какао — 25 г;

разрыхлитель — 10 г;

ваниль — по вкусу.

Для пропитки:

теплое молоко — 100 мл.;

сгущенное молоко — 1-2 ст. л.

Для глазури:

Читайте также:

шоколад — 1 плитка (≈85 г);

масло или масло — 1 ст. л.

Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В сковороде смешать яйца, сахар и ваниль. Добавить молоко и растительное масло, перемешать. Добавить какао, муку и разрыхлитель, замесить жидкое тесто. Поставить сковородку на минимальный огонь, накрыть крышкой и выпекать до готовности. Готовый корж полить смесью теплого молока со сгущенкой, дать ему впитаться. Растопить шоколад с маслом, перемешать до однородности и полить торт сверху.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.