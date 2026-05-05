Торт на сковороде за 5 минут: готовится без миксера и весов
Этот торт — настоящая находка, когда хочется домашнего десерта без лишних усилий. Он готовится прямо на сковороде, без духовки, миксера или весов. Минимум ингредиентов и простой процесс делают его идеальным вариантом на каждый день. А результат — нежный, влажный шоколадный торт, который всегда исчезает со стола первым.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100-150 г;
- молоко — 130 мл.;
- растительное масло — 70 мл.;
- мука — ~150 г;
- какао — 25 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- ваниль — по вкусу.
Для пропитки:
- теплое молоко — 100 мл.;
- сгущенное молоко — 1-2 ст. л.
Для глазури:
- шоколад — 1 плитка (≈85 г);
- масло или масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
- В сковороде смешать яйца, сахар и ваниль. Добавить молоко и растительное масло, перемешать.
- Добавить какао, муку и разрыхлитель, замесить жидкое тесто.
- Поставить сковородку на минимальный огонь, накрыть крышкой и выпекать до готовности.
- Готовый корж полить смесью теплого молока со сгущенкой, дать ему впитаться.
- Растопить шоколад с маслом, перемешать до однородности и полить торт сверху.
