Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт на сковороде за 5 минут: готовится без миксера и весов

Торт на сковороде за 5 минут: готовится без миксера и весов

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 03:04
Торт на сковороде за 5 минут: готовится без миксера и весов
Шоколадный торт. Фото: smachnenke.com.ua

Этот торт — настоящая находка, когда хочется домашнего десерта без лишних усилий. Он готовится прямо на сковороде, без духовки, миксера или весов. Минимум ингредиентов и простой процесс делают его идеальным вариантом на каждый день. А результат — нежный, влажный шоколадный торт, который всегда исчезает со стола первым.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100-150 г;
  • молоко — 130 мл.;
  • растительное масло — 70 мл.;
  • мука — ~150 г;
  • какао — 25 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • ваниль — по вкусу.

Для пропитки:

  • теплое молоко — 100 мл.;
  • сгущенное молоко — 1-2 ст. л.

Для глазури:

Читайте также:
  • шоколад — 1 плитка (≈85 г);
  • масло или масло — 1 ст. л.
рецепт шоколадного пирога
Кусок пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В сковороде смешать яйца, сахар и ваниль. Добавить молоко и растительное масло, перемешать.
  2. Добавить какао, муку и разрыхлитель, замесить жидкое тесто.
  3. Поставить сковородку на минимальный огонь, накрыть крышкой и выпекать до готовности.
  4. Готовый корж полить смесью теплого молока со сгущенкой, дать ему впитаться.
  5. Растопить шоколад с маслом, перемешать до однородности и полить торт сверху.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

пирог торт рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации