Торт "Анжелика" за 15 минут: понадобится 100 г сгущенного молока

Торт "Анжелика". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт "Анжелика" — вариант, когда хочется эффектного десерта без долгого приготовления. Два бисквита, нежный крем и простая сборка создают десерт, который выглядит как из кондитерской. Он получается мягким, влажным и очень сбалансированным по вкусу. Идеально для домашнего чаепития или праздника.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 120 г;

масло — 50 мл.;

молоко — 60 мл.;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванилин — щепотка.

Шоколадный бисквит:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 120 г;

масло — 50 мл.;

молоко — 60 мл.;

мука — 130 г;

какао — 40 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванилин — щепотка.

Крем:

сливки — 300 г;

сметана — 100 г;

сгущенное молоко — 100 г;

вода - 200 мл + сахар — 3 ст. л. (для пропитки).

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Для светлого бисквита взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавить растительное масло, молоко и перемешать. Добавить муку с разрыхлителем и ванилином, замесить однородное тесто. Для шоколадного бисквита повторить тот же процесс, но добавить какао вместе с сухими ингредиентами. На противень, застеленный пергаментом, вылить светлое тесто с одной стороны, шоколадное — с другой, не смешивая. Выпекать при 180°C примерно 20 минут. Остудить и разрезать на коржи. Для крема взбить сливки со сметаной до пышности, добавить сгущенное молоко и довести до однородной массы. Коржи слегка пропитать водой с сахаром, смазать кремом, сложить торт. Обмазать верх и бока, обсыпать крошкой от обрезков или какао.

