Торт "Анжелика" за 15 минут: понадобится 100 г сгущенного молока
Этот торт "Анжелика" — вариант, когда хочется эффектного десерта без долгого приготовления. Два бисквита, нежный крем и простая сборка создают десерт, который выглядит как из кондитерской. Он получается мягким, влажным и очень сбалансированным по вкусу. Идеально для домашнего чаепития или праздника.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 120 г;
- масло — 50 мл.;
- молоко — 60 мл.;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванилин — щепотка.
Шоколадный бисквит:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 120 г;
- масло — 50 мл.;
- молоко — 60 мл.;
- мука — 130 г;
- какао — 40 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванилин — щепотка.
Крем:
- сливки — 300 г;
- сметана — 100 г;
- сгущенное молоко — 100 г;
- вода - 200 мл + сахар — 3 ст. л. (для пропитки).
Способ приготовления
- Для светлого бисквита взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавить растительное масло, молоко и перемешать.
- Добавить муку с разрыхлителем и ванилином, замесить однородное тесто.
- Для шоколадного бисквита повторить тот же процесс, но добавить какао вместе с сухими ингредиентами.
- На противень, застеленный пергаментом, вылить светлое тесто с одной стороны, шоколадное — с другой, не смешивая.
- Выпекать при 180°C примерно 20 минут. Остудить и разрезать на коржи.
- Для крема взбить сливки со сметаной до пышности, добавить сгущенное молоко и довести до однородной массы.
- Коржи слегка пропитать водой с сахаром, смазать кремом, сложить торт. Обмазать верх и бока, обсыпать крошкой от обрезков или какао.
