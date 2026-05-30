Торт "Анжелика" за 15 минут: понадобится 100 г сгущенного молока

Дата публикации 30 мая 2026 03:04
Торт "Анжелика". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт "Анжелика" — вариант, когда хочется эффектного десерта без долгого приготовления. Два бисквита, нежный крем и простая сборка создают десерт, который выглядит как из кондитерской. Он получается мягким, влажным и очень сбалансированным по вкусу. Идеально для домашнего чаепития или праздника.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 120 г;
  • масло — 50 мл.;
  • молоко — 60 мл.;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванилин — щепотка.

Шоколадный бисквит:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 120 г;
  • масло — 50 мл.;
  • молоко — 60 мл.;
  • мука — 130 г;
  • какао — 40 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванилин — щепотка.

Крем:

  • сливки — 300 г;
  • сметана — 100 г;
  • сгущенное молоко — 100 г;
  • вода - 200 мл + сахар — 3 ст. л. (для пропитки).
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Для светлого бисквита взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавить растительное масло, молоко и перемешать.
  2. Добавить муку с разрыхлителем и ванилином, замесить однородное тесто.
  3. Для шоколадного бисквита повторить тот же процесс, но добавить какао вместе с сухими ингредиентами.
  4. На противень, застеленный пергаментом, вылить светлое тесто с одной стороны, шоколадное — с другой, не смешивая.
  5. Выпекать при 180°C примерно 20 минут. Остудить и разрезать на коржи.
  6. Для крема взбить сливки со сметаной до пышности, добавить сгущенное молоко и довести до однородной массы.
  7. Коржи слегка пропитать водой с сахаром, смазать кремом, сложить торт. Обмазать верх и бока, обсыпать крошкой от обрезков или какао.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
