Кекс, который захочется готовить каждый день: 1 банка сгущенного молока и 5 минут

Нежный кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Этот кекс получается настолько нежным и ароматным, что его хочется печь снова и снова. Простой набор ингредиентов и минимум усилий дают идеальный результат к чаю или кофе. Сохраните себе этот рецепт и не пожалеете.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — 1/4 ч. л.;

сгущенное молоко — 1 банка (380 г);

масло растительное — 150 г;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.

Готовый кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с солью до легкой пены. Добавить сгущенное молоко и тщательно перемешать. Влить растительное масло, снова перемешать до однородности. Добавить муку с разрыхлителем и замесить гладкое тесто без комочков. В конце добавить лимонный сок и еще раз аккуратно перемешать. Вылить тесто в форму и выпекать при 160°C примерно 45-50 минут до сухой шпажки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.