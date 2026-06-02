Кекс, который захочется готовить каждый день: 1 банка сгущенного молока и 5 минут

Кекс, который захочется готовить каждый день: 1 банка сгущенки и 5 минут

Дата публикации 2 июня 2026 03:04
Нежный кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Этот кекс получается настолько нежным и ароматным, что его хочется печь снова и снова. Простой набор ингредиентов и минимум усилий дают идеальный результат к чаю или кофе. Сохраните себе этот рецепт и не пожалеете.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • сгущенное молоко — 1 банка (380 г);
  • масло растительное — 150 г;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.
рецепт кекса
Готовый кекс. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с солью до легкой пены. Добавить сгущенное молоко и тщательно перемешать.
  2. Влить растительное масло, снова перемешать до однородности.
  3. Добавить муку с разрыхлителем и замесить гладкое тесто без комочков.
  4. В конце добавить лимонный сок и еще раз аккуратно перемешать.
  5. Вылить тесто в форму и выпекать при 160°C примерно 45-50 минут до сухой шпажки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
