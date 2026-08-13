Кетчуп на зиму густий як магазинний: рецепт без довгого варіння

Заготовки домашнього кетчупу на зиму. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Домашній кетчуп можна приготувати густим і насиченим без багатогодинного уварювання. Секрет цього рецепта у простому способі прибрати зайвий сік під час приготування, завдяки чому овочевий соус швидко набуває потрібної консистенції.

Рецепт опублікувала українська господиня Олександра на YouTube-каналі "Я і мій Юрко", пише Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 3 кг;

цибуля — 500 г;

солодкий перець — 400 г;

гострий перець — 1 шт. (близько 20 г);

часник — 4–5 зубчиків (близько 30 г);

сіль — 1,5 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

коріандр — 0,5 ч. л.;

духмяний перець — 4 горошини;

гвоздика — 4 шт.;

оцет — 2 ст. л.

Заготовки домашнього кетчупу на зиму. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Помідори помити та нарізати великими шматочками. Цибулю й солодкий перець очистити та також нарізати. Додати гострий перець і часник. Перекласти овочі у велику каструлю та поставити на вогонь. Варити приблизно 30 хвилин, щоб вони стали м'якими та пустили багато соку. Коли в каструлі збереться зайва рідина, акуратно вибрати частину соку. Саме цей крок дозволяє зробити кетчуп густим без довгого уварювання. Додати сіль, цукор, чорний перець і коріандр. Духмяний перець та гвоздику покласти до овочевої маси для аромату. Перебити овочі занурювальним блендером до однорідної консистенції. За потреби масу можна додатково протерти через сито, щоб кетчуп був максимально ніжним. Повернути кетчуп на невеликий вогонь та проварити ще близько 15 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці додати оцет, добре перемішати та довести кетчуп до кипіння. Гарячий кетчуп розлити у стерилізовані банки та герметично закрити кришками. Перевернути банки та залишити до повного охолодження.

Готовий кетчуп виходить густим, ароматним та насиченим, а головне — для потрібної консистенції його не доведеться годинами уварювати на плиті.

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